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Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 15 Haziran brent petrol fiyatı

Brent petrol fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesindeki belirsizlikler ve arza ilişkin endişeler nedeniyle yükselişe geçti. Dün 125,19 dolara kadar yükselerek günü 121,17 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 artış gözlemlendi. İşte, 15 Haziran Çarşamba brent petrol varil fiyatı…

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  • 01
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 15 Haziran 2022 Çarşamba brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Brent petrol varil fiyatındaki artışta arza ilişkin endişeler etkili oluyor. OPEC tarafından açıklanan verilere göre, aylık petrol piyasası raporuna göre küresel petrol üretiminin önceki aya göre günlük 150 bin varil azaldı. Dün 125,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 121,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatında bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 artış yaşandı.
  • 02
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 15 Haziran 2022 Çarşamba brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

    15 HAZİRAN BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 121,62 dolardan işlem görüyor.

    Dün 125,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 121,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 121,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,33 dolardan alıcı buldu.
  • 03
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 15 Haziran 2022 Çarşamba brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Fiyatlardaki yükselişte, arza ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesindeki belirsizlikler etkili oldu.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dün açıklanan aylık petrol piyasası raporunda, küresel petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük 150 bin varil azalarak yaklaşık 98 milyon 750 bin varile gerilediğini bildirdi.

    OPEC, küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü de piyasalardaki belirsizliklere işaret ederek sabit tuttu.

    Piyasalar ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansının bugün açıklanacak petrol piyasası raporunu bekliyor.
  • 04
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 15 Haziran 2022 Çarşamba brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Fed'in bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde ise her ne kadar para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerinin de olması yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

    Fed'in çok daha şahin bir duruş sergileme ihtimali ekonomi ve petrol talebine ilişkin endişeleri güçlendiriyor.

    Öte yandan, Çin'de devam eden Kovid-19 salgını endişeleri ve kaldırılan kısıtlamaların yeniden uygulamaya konabileceğine yönelik beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

    Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 736 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

    Piyasalar, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin bugün açıklayacağı resmi petrol stok verilerine odaklanıyor.

    Brent petrolde teknik olarak 121,86 ile 123,01 dolar aralığının direnç, 120,71 ile 119,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
  • 05
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 15 Haziran 2022 Çarşamba brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTRE?

    SPK'nın internet sitesinden edinilen bilgiye göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol ile eşdeğerdir (159 litre). 

    Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 4 galon jet yakıtı, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 1,7 galon LPG, 1,7 galon ağır akaryakıt, ve 7,6 galon diğer türevleri üretilebilmektedir. Bütün ham petroller birbirlerine eş değerde değildir.

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