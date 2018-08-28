Dün 75,59 dolardan güne başlayan ve 76,32 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,28 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,23'lük azalışla 76,10 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,76 dolardan alıcı buldu.

Venezuela, İran ve Afrika'daki petrol üretimindeki sıkıntılar ve arz endişeleri petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Öte yandan uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kısıntısına devam etmesi ve Çin ile ABD arasında yaşanan gerilimin devam etmesinin sonucu olarak küresel büyüme tahminlerinin düşmesinin fiyatlar üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Brent petrolde, teknik olarak 76,51 ile 76,60 dolar aralığının direnç, 76,33 ile 76,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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