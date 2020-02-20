Brent petrolün varili 59,34 dolar

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Dün 59,39 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 59,35 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla 59,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,76 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları 8-14 Şubat haftasında 4,2 milyon varil artış gösterdi.

Öte yandan, Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 120'ye çıkması petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,44 ile 59,59 dolar aralığının direnç, 59,29 ile 59,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.