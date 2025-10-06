Brentford: 0 - Manchester City: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Manchester City, deplasmanda Brentford'u 1-0 mağlup etti. Erling Haaland'ın golüyle galibiyete ulaşan Manchester City, puanını 13'e yükseltti. Brentford ise haftayı 7 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Manchester City, deplasmanda Brentford'a konuk oldu.
Gtech Community Stadyumu'ndaki mücadeleyi Manchester City, 1-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 13 yaptı. Brentford, 7 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Manchester City, Everton'ı konuk edecek. Brentford, West Ham deplasmanına gidecek.