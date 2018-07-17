Beyaz Rusya takımlarından Dinamo Brest'te yönetecilik yapacak Diego Maradona yeni görevine görkemli bir şekilde başladı. Arjantinli eski futbolcu, zırhlı aracı andıran bir araba ile tanıtım töreni için stada geldi.
3 yıl boyunca futbol yöneticisi olarak görev alacak Maradona'ya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 57 yaşındaki Tangocuyu, kendisini karşılayan taraftarlara imza dağıttı.
Maradona için özel güvenlik önemleri alındı. Maradona'yı statta binlerce kişi karşılaşdı.
Maradona, yeni yönetici olduğu takımı Dinamo Brest'in Shakhtyor Soligorsk'u ağırladığı karşılaşmayı izledi. Brest, karşılaşmadan 3-1'lik skorla yenik ayrıldı.
Arjantinli'nin yönetici olarak görev alacağı Dinamo Brest şu an yarısına gelinen Beyaz Rusya Birinci Ligi'nde 6. sırada yer alıyor.
Maradona, yeni göreviyle ilgili olarak "Ben sorumluluklardan çekinmem ve buradaki proje ilgimi çekti" dedi. Tangocu, "Birlikte iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Maradona, geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci lig takımlarından El-Fujirah takımını çalıştırmıştı. Ancak takımı 1. lige çıkarmayı başaramamıştı.
Beyaz Rusya'nın Brest Havalimanı'na inen özel uçak futbolun bir efsanesini getirdi. Maradona'nın iner inmez zemine dokunması dikkat çekti.
Dünya Kupası'nı da değerlendiren Maradona "Hazard ve Mbappe beklentileri karşıladı" dedi. Futbol efsanesi, "Neymar, Messi ve Ronaldo gibi oyuncular ise beklentilerin altında kaldı" ifadelerini kullandı.
Tangocu, son olarak Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda en çok konuşulan isimlerin başında gelmişti. Maradona'nın Beyaz Rusya'da neler yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
Dünya Kupası boyunca Arjantin'i tribünden destekleyen Maradona, son 16 turunda 4-3 kaybedip elendikleri Fransa maçının ardından büyük üzüntü yaşamıştı. Efsane futbolcu, mücadelenin hemen ardından soluğu Gianni Infantino'nun yanında alarak hakemi şikayet etmişti.
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