May, başbakanlık konutunda kabine üyeleri ile buluştu ve Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) taslağını görüştü. 5 saat süren uzun görüşmenin ardından Avrupalı müzakereciler ve İngiltere arasında hazırlanan anlaşma metni onaylandı.

Bakanlar kurulu’nun desteğini alan May, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu;

Başbakan bunun "uzun ve ayrıntılı" bir karar süreci olduğunu vurguladı.

İngiltere Başbakanı May, ulusal çıkarlar gözetilerek verilen bu kararın Brexit referandumunun sonucuna da uygun olduğunu belirtti.

May, "Bu karar ülkemiz için yeni bir gelecek oluşturacak ya da bizi geriye götürecek ve referendum vaatlerini hiçe sayacaktı" diye konuştu.

İngiltere başbakanı konuşmasını şu sözlerle bitirdi; "Aklım ve kalbimle kesinlikle inanıyorum ki, bu karar Birleşik Krallık çıkarları için en iyisi olacaktır."

Basın çalışanlarının sorularını cevaplamayan May, bu kısa açıklamanın hemen ardından konutuna döndü.

Birleşik Krallıkta geçtiğimiz yıl yapılan Brexit konulu referendumda halk %51 ile Avrupa Birliğinden ayrılma yönünde oy kullanmıştı.

İngiltere’de hareketli geçen günün ardından, BBC nin haberine göre Brexit karşıtı gösteri yapan en az 27 kişi tutuklandı.

İNGİLTERE'DE BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARI DURUMDAN NASIL ETKİLENECEK?

Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere’de bulunan binlerce Türk vatandaşının bu durumdan nasıl etkileneceğini Lexlegal İmmigration bünyesinde hizmet veren göçmenlik hukuku uzmanı Mehmet Polat yorumladı;

"Brexit sonrası Avrupa ile Türkiye arasında yapılan Ankara Anlaşması hükümleri İngiltere tarafından geçersiz sayılabilir. Bu durumda Türk vatandaşlarının yatırımcı veya temsilci vizelerine yönelmesi muhtemel olacaktır. Mevcut durumda Ankara Anlaşması vizesi ile Birleşik Krallık’ta bulunan vatandaşların ise hakları geçerliliğini korumaya devam edecektir."

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