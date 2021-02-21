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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Brezilya'da sinirli ve stresli insanların sakinleşmesi için öfke odası kuruldu! - Haberler
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Brezilya'da sinirli ve stresli insanların sakinleşmesi için öfke odası kuruldu!

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, stresli ve öfkeli hisseden kişilerin kendisini sakinleştirmesi için 'öfke odaları' kuruldu. Eski televizyonların veya bilgisayarların dev çekiçlerle kırıldığı merkezde odaları kullanmanın ücreti ise 4.64 dolar.

SON DAKİKA: Brezilya'da sinirli ve stresli insanların sakinleşmesi için öfke odası kuruldu! - Haberler
Brezilya'da 5 dolara öfke odası!
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Reuters

Brezilya'da sinirli ve stresli hisseden insanların kendisini sakinleştirmesi için 'öfke odası' kuruldu. Sao Paulo kentinde kurulan merkezde, insanların eski televizyonlara, bilgisayarlara dev çekiçlerle vurma, kırma olanağı sunuyor.

Bir ay önce işletmenin açılışını gerçekleştiren 42 yaşındaki Vanderlei Rodrigues, öfke odalarına pandemiye rağmen yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti.

Rodrigues, 'böyle bir işletme açmak için doğru bir zaman olduğunu' belirtiyor. Öte yandan, odaları kullanmanın ücreti ise 4.64 dolar.

Koruyucu kıyafet ve kask takan katılımcılar, duvarlarda onları rahatsız eden sorunların üzerine gidiyor. Duvarlarda, 'eski kız arkadaş, eski eş, yolsuzluk ve iş' gibi kelimeler yer alıyor.

Reklamcılık alanında çalışan 40 yaşındaki Alexandre de Carvalho salgın döneminde özellikle sağlık konusunda endişelerinin arttığını belirterek, "Buraya gelip bastırılmış hisleri serbest bırakmak, biraz adrenalin hissetmek harika" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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