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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?

6 Ocak 2021'de ABD'de gerçekleşen Kongre baskınının yıl dönümünün üzerinden birkaç gün geçmişken, benzeri bir Kongre baskını Brezilya'da yaşandı. Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri Kongre binasını bastı, protestolar bir süre sonra kontrol altına alındı. Peki bu süreçte neler yaşandı?

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  • Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?

    Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etti. Ancak seçim sonucunu kabul etmeyen eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri Kongre binasını bastı.
  • Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?

    Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı bastı.  Ülkede Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarını basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıkarıldı.
  • Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?

    Brezilya Devlet Başkanı Lula, göstericilerin tutuklanma emri vermesinin ardından 300 kişinin tutuklandığı ifade edildi.
  • Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?

    Ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi.

     

     
  • Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?

    REUTERS: VALİ GÖREVDEN ALINDI

    Reuters'ın aktardığı habere göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi, Brasília Valisi Ibaneis Rocha'nın yaşanan olaylar nedeniyle 90 gün süreyle görevinden alınmasına karar verdi.
  • Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?

    Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra devlet başkanlığı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

     

     
  • Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?

    BOLSONARO ABD'DE

    Diğer yandan, seçiminde yenilgiyi kabul etmeyen Bolsonaro, Lula'nın yemin törenine de katılmamış, ABD'ye gitmişti.

     

     
  • Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?

    EKİM AYINDA YAPILAN SEÇİMLER...

    Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan ve nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

     

     
  • Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?

    Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

     

     
  • Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?
  • Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?
  • Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?
  • Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?
  • Brezilya'daki Kongre baskınında neler yaşandı?

*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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