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Bolsonaro'dan İklim Zirvesi'ne ters hareket

ABD tarafından sanal ortamda düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan Bolsonaro, verdiği sözden çabuk vazgeçti. Zirvede dile getirdiği çevreye ayırdığı bütçeyi fazlalaştırma taahhüdünün tam tersini uyguladı.

Bolsonaro'dan İklim Zirvesi'ne ters hareket
Reuters

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Joe Biden’ın öncülüğünde düzenlenen sanal zirvede ormansızlaşma mücadele ve çevresel yaptırımlar adına devletin ayırdığı bütçeyi iki kat arttırma taahhütü vermişti. Açıklamanın üzerinden henüz 24 saat geçmeden Brezilya’da 2021 çevre bütçesini azaltan kararı onayladı.

Karar kapsamında ülkedeki Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü Ibama’nın bütçesi yüzde 24 oranında düşürüldü. İklim Zirvesi ardından verilen bu kesinti kararı, eleştirilere neden oldu.

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