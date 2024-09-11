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        Haberler Dünya Brezilya son 70 yılın en ciddi kuraklığı ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor | Dış Haberler

        Brezilya son 70 yılın en ciddi kuraklığı ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor

        Brezilya'da son 70 yılın en ciddi kuraklığının yaşandığı, orman yangınlarının koruma altındaki alanları tahrip ettiği ve hava kalitesinin düştüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 00:19 Güncelleme: 11.09.2024 - 00:19
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        Brezilya'da 70 yılın en ciddi kuraklığı
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        Brezilya'da son 70 yılın en ciddi kuraklığının yaşandığını belirten yetkililer, Brezilya topraklarının yaklaşık yüzde 59'unun kuraklıkla karşı karşıya olduğunu kaydetti. Yetkililer, kuraklıktan etkilenen alanların ABD'nin yarısı kadar olduğuna işaret etti.

        Amazon Havzası'ndaki bazı nehirlerde su miktarlarının son zamanların en düşük seviyelerinde seyrettiğini aktaran yetkililer, ülke genelinde etkili orman yangınlarının koruma altındaki alanları tahrip ettiğini ve geniş alana yayılan dumanlar nedeniyle hava kalitesinin ciddi oranda düştüğünü belirtti.

        Ulusal Doğal Afetleri İzleme ve Erken Uyarı Merkezi görevlisi Ana Paula Cunha, "İlk kez bir kuraklık ülkenin kuzeyinden güneydoğusuna kadar uzanıyor. Bu ülke tarihindeki en yoğun ve yaygın kuraklık." dedi.

        Chapada dos Veadeiros Ulusal Parkı Müdürü Nayara Stacheski de bu yılki kurak mevsimin önceki yıllara göre çok daha erken başladığını, yağmur sezonunun ise yoğun ama kısa sürdüğünü aktardı.

        Stacheski, "Rüzgarlar kuvvetli, havadaki nem oranı çok düşük ve hava aşırı sıcak. Tüm bunlar orman yangınlarını daha da kötüleştiriyor." ifadesini kullandı.

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        #brezilya
        #iklim krizi
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