Brezilyalı fenomen Bianca Dias, estetik sonrası hayatını kaybetti

Epstein dosyası sonrası Chomsky müfredatta kalmalı mı?

Epstein dosyası sonrası akademide tartışma! Noam Chomsky müfredatta kalmalı mı kalmamalı mı? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Emel Dilmen, İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel ve Felsefe Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdal Yılmaz değerlendi... Daha Fazla Göster Epstein dosyası sonrası akademide tartışma! Noam Chomsky müfredatta kalmalı mı kalmamalı mı? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Emel Dilmen, İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel ve Felsefe Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdal Yılmaz değerlendirdi. Daha Az Göster