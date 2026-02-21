Brezilyalı fenomen Bianca Dias, estetik sonrası hayatını kaybetti
Geçirdiği estetik operasyon sonrası evinde dinlenen Brezilyalı fenomen Bianca Dias, operasyonun ardından gelişen pulmoner emboli nedeniyle hayatını kaybetti
Son yıllarda dijital dünyanın dayattığı güzellik algısıyla birlikte estetik müdahalelere olan ilgi artarken, bu operasyonların taşıdığı riskler de zaman zaman acı örneklerle gündeme geliyor. Bu durumun son örneği Brezilyalı sosyal medya fenomeni Bianca Dias oldu.
Brezilyalı içerik üreticisi Bianca Dias, yaşamını yitirdi. Kısa süre önce estetik bir operasyon geçirdiği öğrenilen Dias’ın, müdahalenin ardından evinde istirahat ettiği belirtildi.
İyileşme sürecindeyken aniden nefes darlığı yaşayan genç fenomenin durumu kısa sürede ağırlaştı. Yapılan değerlendirmelerde, operasyon sonrası gelişen komplikasyon sonucu akciğerine pıhtı attığı, yani pulmoner emboli geçirdiği tespit edildi.
Yakın çevresinin aktardığı bilgilere göre sağlık durumu hızla kötüleşen Bianca Dias, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakın arkadaşı Giovanna Borges, yaptığı açıklamada; "Bianca, kısa süre önce estetik bir operasyon geçirmişti ve evde iyileşme sürecindeydi. Akciğerine pıhtı atmıştı, iki kez nöbet geçirdi ve hastaneye ulaştığında artık hayatta değildi" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram