        Britney Spears eski eşiyle kavga sonrası kapattığı Instagram'a döndü: İçimdeki kadın, hedefimi bulmamı sağlıyor

        Britney Spears eski eşiyle kavga sonrası kapattığı Instagram'a döndü

        Eski eşiyle kamuoyu tartışmasının ardından Instagram'ını kapatan Britney Spears, yeniden sosyal medyaya döndükten sonra, dans videosuyla içini döktü: İçimdeki kadın, hedefimi bulmamı sağlıyor

        Giriş: 01.12.2025 - 15:30 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:37
        "Hedefimi içimdeki kadınla buluyorum"
        Britney Spears, aklına estiği gibi davranmasıyla tanınan bir pop yıldızı. Bir süre önce eski eşi Kevin Federline ile Instagram üzerinden atışmasının ardından hiçbir açıklama yapmadan hesabını silmişti. 7 Kasım'da Instagram hesabını yeniden açtıktan sonra, önceki gün duygusal bir paylaşım yaptı. İçindeki çocuğun sesini dinlemesi gerektiği ve zor zamanlardan nasıl iyi şeylerin çıkabileceği konusunda mesaj yazan Spears, sözlerini bir dans videosuyla birleştirdi.

        "Düşünmek ruha iyi gelir. Bazen zor şeyler olduğunda, bundan iyi şeyler doğar ve öğreniriz. Duygularla dolu gerçek bir ifade tonunun hepimiz için çok şey ifade ettiğini öğrendim" diyen 43 yaşındaki şarkıcı, "Çocukça, aptalca, sinir bozucu deyin. Büyüyüp kadın oluyoruz ama ruhun en hassas kısmını saklayıp isyan etmesine izin vermeye cesaretiniz var mı? İçimizdeki çocuk en savunmasız zamanlarda konuşmalıdır" diye devam etti.

        "Üzüntü ve karanlık, birini kaybetmenin, acının ve ızdırabın anlaşılması için hayatta kalır" diyen Spears, "Bazen acı, çirkinlik ve fedakarlık yoluyla, son derece nadir ve güzel şeyler ortaya çıkabilir. Bu da bir başkasına dokunarak, yalnız olmadığını anlamasını sağlayabilir. İçimdeki kadın, hedefimi bulmamı sağlıyor" ifadesini kullandı.

        Spears, eski eşi Kevin Federline'ın çıkardığı 'You Thought You Knew' adlı anı kitabı sonrası kamuoyu tartışmasının içine girmişti. Kevin Federline'ı, kendisinden bahsettiği anı kitabı nedeniyle sert bir dille eleştirerek, onu kendisine psikolojik manipülasyon yapmakla suçlamış ve oğullarıyla arasının kötü olmasından sorumlu tutmuştu. Spears'ın Federline ile evliliğinden 19 yaşında Jayden James ve 20 yaşında Sean Preston adlarında iki oğlu var.

        Ünlü şarkıcı, oğullarından birini son 5 yılda sadece 45 dakika gördüğünü de söyleyerek, "Ergenlik çağındaki erkeklerle ilişkiler karmaşıktır. Bu durum beni moralsizleştirdi ve her zaman hayatımın bir parçası olmalarını istedim, hatta neredeyse yalvardım. Ne yazık ki, kendi babalarının bana karşı gösterdiği saygısızlığa her zaman tanık oldular. Kendi sorumluluklarını almaları gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

        Kevin Federline, çocuklarının ona, bazen geceleri uyandıklarında annelerini sessizce kapıda durup onları uyurken izlediğini, hem de elinde bir bıçakla bulduklarını ilettiğini yazmıştı. Spears ile ilgili hikâyeleri çocuklarından duyduğunu söyleyen Federline, öfkeli Spears'ın çocuklarından birinin yüzüne yumruk attığını ve onu bıçakla tehdit ettiğini de söylemişti.

        Kevin Federline - Britney Spears
        Kevin Federline - Britney Spears

        Kevin Federline ayrıca, eski eşi Britney Spears'ın, oğulları henüz bebekken, içki içip uyuşturucu çektikten sonra onları emzirmeye çalıştığını da iddia etmişti.

        Spears ile eski dansçılarından olan Federline, 2004 ila 2007 arasında evliydi. Boşanırken çocukların velayeti Kevin Federline'a verildi.

