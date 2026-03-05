Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, 4 Mart Çarşamba akşamı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gözaltına alındı. TMZ'nin haberine göre; Spears, akşam saatlerinde otoyol polisi tarafından durduruldu.

Araçta tek başına olduğu belirtilen şarkıcı, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla polis merkezine götürüldü. Hastanede yapılan kan testi ve sağlık kontrollerinin ardından herhangi bir yaralanması olmadığı tespit edilen Britney Spears, dün sabah serbest bırakıldı.

"BRITNEY DOĞRU ADIMLARI ATACAK"

Şarkıcının temsilcisi, BBC News'e yaptığı açıklamada olayla ilgili detay vermekten kaçınarak, "Bu talihsiz ve mazur görülemez bir durumdu. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, hayatında uzun zamandır beklenen değişimin ilk adımı olur ve bu zor dönemde ihtiyaç duyduğu destek ve yardımı alabilir" dedi.

Britney Spears'ın temsilcisi, şarkıcının oğullarıyla vakit geçireceğini de belirterek, "Sevdikleri, onun mutluluğu ve başarısı için uzun zamandır beklenen bir plan hazırlayacaklar" ifadelerini kullandı.

4 MAYIS'TA MAHKEMEYE ÇIKACAK

Gözaltı haberinin ardından Spears, sosyal medya platformu Instagram hesabını kapattı. Şarkıcı, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak.

BİR OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇMAKLA SUÇLANMIŞTI

Öte yandan bu olay, Spears'ın trafikle ilgili ilk vukuatı değil. Ünlü şarkıcı, 2007 yılında da Los Angeles'ta park halindeki bir otomobile çarpıp kaçmakla suçlanmıştı. Ancak Spears'ın zararı ödemesi ve jürinin ortak bir karara varamaması nedeniyle dava ceza verilmeden kapanmıştı.

Fotoğraflar: DepoPhoto, Shutterstock