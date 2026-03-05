Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Britney Spears gözaltına alındı! 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak - Magazin haberleri

        Britney Spears gözaltına alındı

        Britney Spears, 4 Mart'ta alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. Dün serbest bırakılan şarkıcı, 4 Mayıs'ta hâkim karşısına çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 22:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahkemeye çıkacak

        Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, 4 Mart Çarşamba akşamı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gözaltına alındı. TMZ'nin haberine göre; Spears, akşam saatlerinde otoyol polisi tarafından durduruldu.

        Araçta tek başına olduğu belirtilen şarkıcı, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla polis merkezine götürüldü. Hastanede yapılan kan testi ve sağlık kontrollerinin ardından herhangi bir yaralanması olmadığı tespit edilen Britney Spears, dün sabah serbest bırakıldı.

        REKLAM

        "BRITNEY DOĞRU ADIMLARI ATACAK"

        Şarkıcının temsilcisi, BBC News'e yaptığı açıklamada olayla ilgili detay vermekten kaçınarak, "Bu talihsiz ve mazur görülemez bir durumdu. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, hayatında uzun zamandır beklenen değişimin ilk adımı olur ve bu zor dönemde ihtiyaç duyduğu destek ve yardımı alabilir" dedi.

        Britney Spears'ın temsilcisi, şarkıcının oğullarıyla vakit geçireceğini de belirterek, "Sevdikleri, onun mutluluğu ve başarısı için uzun zamandır beklenen bir plan hazırlayacaklar" ifadelerini kullandı.

        4 MAYIS'TA MAHKEMEYE ÇIKACAK

        Gözaltı haberinin ardından Spears, sosyal medya platformu Instagram hesabını kapattı. Şarkıcı, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak.

        REKLAM

        BİR OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇMAKLA SUÇLANMIŞTI

        Öte yandan bu olay, Spears'ın trafikle ilgili ilk vukuatı değil. Ünlü şarkıcı, 2007 yılında da Los Angeles'ta park halindeki bir otomobile çarpıp kaçmakla suçlanmıştı. Ancak Spears'ın zararı ödemesi ve jürinin ortak bir karara varamaması nedeniyle dava ceza verilmeden kapanmıştı.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadıköy'de inşaat çalışmasında boru patladı: Sular apartman boyunu aştı

        İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir inşaat alanındaki çalışma sırasında İSKİ'ye ait ana isale hattı patladı. Borudan fışkıran metrelerce yükseklikteki su, çevredeki apartmanların boyunu aşarken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. (İHA)

        #Britney Spears
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        25 bin uçuş iptal edildi
        25 bin uçuş iptal edildi
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        16 bin liradan kaçtı ama...
        16 bin liradan kaçtı ama...
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        2 bölge için sağanak, 2 bölge için kar uyarısı
        2 bölge için sağanak, 2 bölge için kar uyarısı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı