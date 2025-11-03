Britney Spears, son zamanlarda bir dizi tuhaf karşılanan gönderi ve eski eşi Kevin Federline ile kamuoyu önünde yaşadığı tartışma sonrası Instagram hesabını sildi. 43 yaşındaki pop yıldızının hayranları, şarkıcının kollarında büyük morluklar varken dans ettiği bir videoyu paylaşmasının ve biri 19, diğeri 20 yaşındaki oğulları hakkında gizemli açıklamalar yapmasının ardından son haftalarda endişelerini dile getirdi.

Britney Spears, son dönem paylaşımlarından birinde, evinde dans ettiği ve dizinde beyaz bir bandaj taktığı bir videoya yer vermiş, korkunç bir şekilde yaralandığını açıklamıştı. Yakın zamanda yaptığı bir başka gönderide Spears beyin hasarı geçirdiğini öne sürmüştü.

REKLAM

Anı kitabı yazan eski eşi Kevin Federline, Britney Spears hakkında şaşırtıcı iddialarda bulunmuş, ikili kamuoyu önünde atışmıştı.

Britney Spears, eski eşi Kevin Federline'ın kendisine ait iddialara yer verdiği anı kitabının piyasaya çıkmasına kısa bir süre kala, eski eşini kendisine psikolojik manipülasyon yapmakla ve oğullarından birini beş yılda sadece 45 dakika göstermekle suçlamıştı. Spears, oğullarıyla yaşadığı sorunlu ilişki nedeniyle moralinin bozulduğunu itiraf ederek, "Oğullarımla bir hayat yaşamak için her zaman yalvardım ve bağırdım" demişti.