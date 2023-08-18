Britney Spears ile ayrılma kararı alan Sam Asghari'den ilk açıklama

2 Şurada Paylaş!









29 yaşındaki Asghari ayrılık haberinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Asghari, "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" ifadelerini kullandı.