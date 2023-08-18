Britney Spears ile ayrılma kararı alan Sam Asghari'den ilk açıklama
Ünlü şarkıcı Britney Spears ile Sam Asghari evliliklerini noktalama kararı aldı. Spears'a boşanma davası açan Asghari, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu
Britney Spears ile İran asıllı ABD'li model ve oyuncu Sam Asghari, 2022'nin haziran ayında evlenmişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi ve 14 aylık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.
29 yaşındaki Asghari ayrılık haberinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Asghari, "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" ifadelerini kullandı.
"UZLAŞILAMAZ FARKLILIKLAR"
Sam Asghari, "Bu konuda mahremiyet istemek saçma gibi görünüyor o yüzden medyadan nazik ve düşünceli olmalarını rica ediyorum" dedi. Asghari, çarşamba günü Spears'tan ayrılmak için mahkmeye başvurdu. Modelin boşanma dilekçesinde "uzlaşılamaz farklılıklar" nedeniyle ayrıldıkları ifadesi yer aldı.