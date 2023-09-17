Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Britney Spears Instagram hesabını kapattı - Magazin haberleri

        Britney Spears Instagram hesabını kapattı

        Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Britney Spears, hayranlarının üzerinde baskı kurduğunu söyleyerek Instagram hesabını bir kez daha kapattığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Britney Spears, özel hayatındaki çalkantılı dönemlerle gündemden düşmüyor. Bir dönem babasının kendisi üzerindeki vasilik hakkının düşürülmesi için mücadele eden şarkıcı, ağustos ayında da Sam Asghari'den boşanmıştı.

        2

        41 yaşındaki Spears, son dönemlerde çok aktif kullandığı Instagram hesabından cuma akşamı bir paylaşım yaptı. Şarkıcı, toplum içinde ona iyi dilekleriyle yaklaşarak baskı kurulmasından bunaldığını ifade etti.

        3

        Spears daha sonra gönderiyi kaldırdı ve Instagram hesabını kapattı. Şarkıcı, “İnsanlar gittiğim her yerde 'Seni özledik, seni özledik' dediğinde o kadar büyülendim, o kadar size yakın hissettim ki. Sizinle konuşulmadığı zamanlarda benimle konuşabiliyorsunuz… Çünkü önemsiyorum. Yani... Merhaba demenize ve huzuru bozmanıza izin vermeyeyim mi?" ifadelerini kullandı.

        4

        Britney Spears, ocak ayında da sosyal medya sayfasını kapatmıştı.

        #Britney Spears
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti