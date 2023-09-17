Britney Spears Instagram hesabını kapattı

Britney Spears, özel hayatındaki çalkantılı dönemlerle gündemden düşmüyor. Bir dönem babasının kendisi üzerindeki vasilik hakkının düşürülmesi için mücadele eden şarkıcı, ağustos ayında da Sam Asghari'den boşanmıştı.

41 yaşındaki Spears, son dönemlerde çok aktif kullandığı Instagram hesabından cuma akşamı bir paylaşım yaptı. Şarkıcı, toplum içinde ona iyi dilekleriyle yaklaşarak baskı kurulmasından bunaldığını ifade etti.

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Spears daha sonra gönderiyi kaldırdı ve Instagram hesabını kapattı. Şarkıcı, “İnsanlar gittiğim her yerde 'Seni özledik, seni özledik' dediğinde o kadar büyülendim, o kadar size yakın hissettim ki. Sizinle konuşulmadığı zamanlarda benimle konuşabiliyorsunuz… Çünkü önemsiyorum. Yani... Merhaba demenize ve huzuru bozmanıza izin vermeyeyim mi?" ifadelerini kullandı.



