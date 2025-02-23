Britney Spears, mahkeme masrafları için avukata 2,12 milyon dolar ödedi

Britney Spears, babasının 13 yıllık vasiliğinin son bulması için yapılan yasal anlaşmanın bir parçası olarak, babasının mahkeme masraflarını karşıladı.

43 yaşındaki pop yıldızı, 71 yaşındaki babası Jamie Spears'ın avukat borcunu kapatmak için 2,12 milyon dolar ödedi.

ABD basınında yayınlanan mahkeme belgeleri, baba ile kızın Şubat 2024'te Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde anlaşmaya varmasının ardından ödenen ücretlerin dökümünü içeriyor.

2008'de Britney Spears'ın ruh sağlığı sorunları ortaya çıkınca mahkeme, şarkıcının babası Jamie Spears'a kızının kariyerini kontrol edebileceği vasilik yetkisi vermişti. Baba Jamie, kızının tüm serveti ve hayatının pek çok alanında söz sahibiydi. Arkadaşlarının kim olduğu, nereye gidebileceği gibi pek çok şey kontrol altında tutuluyordu.

2021'de görülen davada Britney Spears heyete ağır bir travma yaşadığını anlatmış ve "Hayatımı geri istiyorum" demişti. Spears ayrıca, mahkemeye kendi isteği dışında doğum kontrolü kullanmaya ve ilaç almaya zorlandığını da söylemişti.