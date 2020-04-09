Brokoli yemeği nasıl yapılır? Bu küçük yeşil ağaççıkların sağlığa ne kadar faydalı olduğunu duymayan kalmamıştır. Zeytinyağlı olan yemeğimizi yapması çok pratik.

Brokoli Yemeği Malzemeler:

1 adet soğan

2 adet havuç

1-2 adet patates

1 orta boy brokoli

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı şeker

1/2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

Sıcak su

Brokoli Yemeği Yapılışı: