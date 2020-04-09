Brokoli yemeği nasıl yapılır? Bu küçük yeşil ağaççıkların sağlığa ne kadar faydalı olduğunu duymayan kalmamıştır. Zeytinyağlı olan yemeğimizi yapması çok pratik.
Brokoli Yemeği Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 2 adet havuç
- 1-2 adet patates
- 1 orta boy brokoli
- 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1,5 yemek kaşığı salça
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1/2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- Tuz
- Sıcak su
Brokoli Yemeği Yapılışı:
- Brokoliler irice parçalanarak yıkayıp süzelim.
- Havuçları soyulup yıkayın ve halka şeklinde doğrayalım.
- Zeytinyağı içerisinde yemeklik doğradığınız soğanları kavurun. Salçaları ekleyin.
- Salçayı kavurup havuç ve patatesleri ekleyelim 5 dakika kavuralım.
- Brokoliyi ekleyerek 4 dakika daha kavuralım.
- Şeker, tuz ve kırmızı toz biber eklenir. Üzerini geçecek şekilde sıcak su ekleyelim. Kaynayınca altını kısın.
- Piştikten sonra 2 saat kadar dinlendirip servis ederseniz daha lezzetli olur.
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