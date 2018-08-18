Brommapojkarna - AIK Stockholm maçı ne zaman?

İsveç Allsvenskan maçında Brommapojkarna ile AIK Stockholm, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi Brommapojkarna 16 puanla 14. sırada, AIK Stockholm 39 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Brommapojkarna, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. AIK Stockholm, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 571. İddaa'da Brommapojkarna kazanır 6.25, berabere biter 3.75, AIK Stockholm kazanır 1.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Brommapojkarna önceki hafta Elfsborg mücadelesinde 0-1 yenildi.

AIK Stockholm ise Kalmar karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Brommapojkarna, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 9 gol yedi.

AIK Stockholm ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. AIK Stockholm, 12 gol atarken 6 gol yedi.

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