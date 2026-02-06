Habertürk
        Brooklyn Beckham babası David Beckham'a ithafen yaptırdığı dövmeyi kapattı

        Brooklyn Beckham babasına ithafen yaptırdığı dövmeyi kapattı

        Brooklyn Beckham, babası David Beckham'a olan sevgisini göstermek için bir zamanlar koluna yaptırdığı 'baba' dövmesini, ailesiyle ipleri kopardıktan sonra başka sembollerle örttü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 15:37 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:38
        Babasının adını sildirdi
        Brooklyn Beckham'ın babası David Beckham'a ithafen yaptırdığı dövmeyi kapattırdığı ortaya çıktı. David ve Victoria Beckham çiftinin 26 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn, ailesiyle arasında bir anlaşmazlık olduğuna dair aylarca süren spekülasyonların ardından geçen ayın sonlarında yaptığı sert bir açıklamayla ailesini, hayatını kontrol etmeye ve eşi Nicola Peltz ile arasını bozmaya çalışmakla suçlamıştı.

        Beckham ailesi arasındaki ilişkilerin kötüleştiğinin son göstergesi olarak, oğul Beckham'ın kolunda daha önce çapa dövmesinin üzerinde yazan 'baba' anlamına gelen İngilizce 'dad' sözcüğünü, bilinmeyen sembollerle kapattığı görüldü.

        İngiliz basınına konuşan Beckham'lara yakın kaynaklar, David Beckham'ın en büyük çocuğundan gelen bu son reddetme hamlesi karşısında çok üzgün olduğunu söyledi. Ailesine karşı yaptığı sert açıklamasında söylediği her şeye rağmen, bu dövme kapatma hamlesinin çok daha yaralayıcı olduğunu aktardı.

        David Beckham anılarında, dövmelerinin, eşi Victoria Beckham ve çocukları hakkındaki duygularının bir ifadesi olduğunu söylemişti. Yıllar içinde Brooklyn'in de hayatındaki insanlar hakkında benzer duyguları ifade etmek için dövmeleri kullandığı ortaya çıktı.

        Brooklyn daha önce de annesi Victoria'ya ithafen yaptırdığı ve kalbinin üzerinde 'anne kuzusu' yazan dövmeyi kapatmıştı.

        Bu sözler, Nicola Peltz'in düğün gününde taşıdğı gelin buketinin bir çiziminin içine gizlenmişti.

        Kaynaklara göre, David Beckham'ın oğlu Brooklyn'e ithafen yaptırdığı dövmelerinin hepsi hâlâ duruyor.

        Beckham'lara 10 çarpıcı suçlama
        Beckham'lara 10 çarpıcı suçlama Haberi Görüntüle
        Hendek Kadın Açık Cezaevi'nde çıkan yangında 11 hükümlü dumandan etkilendi

        Hendek ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'nden İl AFAD Merkezi'ne yapılan ihbarda, cezaevi yerleşkesinde yangın çıktığı bildirildi.

