Brooklyn Beckham'ın babası David Beckham'a ithafen yaptırdığı dövmeyi kapattırdığı ortaya çıktı. David ve Victoria Beckham çiftinin 26 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn, ailesiyle arasında bir anlaşmazlık olduğuna dair aylarca süren spekülasyonların ardından geçen ayın sonlarında yaptığı sert bir açıklamayla ailesini, hayatını kontrol etmeye ve eşi Nicola Peltz ile arasını bozmaya çalışmakla suçlamıştı.

Beckham ailesi arasındaki ilişkilerin kötüleştiğinin son göstergesi olarak, oğul Beckham'ın kolunda daha önce çapa dövmesinin üzerinde yazan 'baba' anlamına gelen İngilizce 'dad' sözcüğünü, bilinmeyen sembollerle kapattığı görüldü.

İngiliz basınına konuşan Beckham'lara yakın kaynaklar, David Beckham'ın en büyük çocuğundan gelen bu son reddetme hamlesi karşısında çok üzgün olduğunu söyledi. Ailesine karşı yaptığı sert açıklamasında söylediği her şeye rağmen, bu dövme kapatma hamlesinin çok daha yaralayıcı olduğunu aktardı.

David Beckham anılarında, dövmelerinin, eşi Victoria Beckham ve çocukları hakkındaki duygularının bir ifadesi olduğunu söylemişti. Yıllar içinde Brooklyn'in de hayatındaki insanlar hakkında benzer duyguları ifade etmek için dövmeleri kullandığı ortaya çıktı.