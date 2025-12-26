Brooklyn Beckham'dan ailesine gönderme: Eşim, her şeyim

Beckham ailesinin çekişmesi sürüyor. David ve Victoria Beckham çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan Brooklyn Beckham, 2022'de Nicola Peltz ile evlenmesinden bu yana ailesine sırt çevirdi. Anne babası ve kardeşleriyle hiçbir etkinlikte yan yana gelmiyor. Ne doğum günlerinde ne de galalarda... 26 yaşındaki Brooklyn Beckham, eşi ve eşinin milyarder ailesiyle zaman geçirmeyi tercih ediyor.

Victoria Beckham, ev halleri paylaşımında, David Beckham pedikür yaptırırken ailece şarkı söyledikleri anı gösterdi

REKLAM

Önceki gün Victoria Beckham, evdeki keyifli Noel hazırlığı görüntülerini sosyal medyada paylaşırken, Brooklyn Beckham cephesinden karşı atak geldi.

Brooklyn Beckham, Instagram'da eşi Nicola Peltz'in elini tutarken görüldüğü fotoğrafı, "Her şeyim" notuyla paylaştı.

Bir süre önce Victoria ve David Beckham ile Brooklyn Beckham'ın Instagram'da karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktıkları haberi yayılmış, 20 yaşındaki Cruz Beckham, işin aslını açıklamıştı.

Cruz, anne ve babasının, ağabeyi Brooklyn'i sildiği iddiasının doğru olmadığını söyledikten sonra, "Annem ve babam asla oğullarını takipten çıkarmazlardı. Gerçekleri doğru anlayalım. Uyandıklarında engellenmişlerdi. Tıpkı benim gibi” diye yazmıştı. Brooklyn Beckham'ın, hem anne babasını hem de kardeşlerini sosyal medyada engellemesi, aile içindeki çekişmenin boyutunu gözler önüne serdi.

REKLAM HER ŞEY DÜĞÜNDE BAŞLADI Brookyln Beckham-Nicola Peltz çiftiyle Beckham ailesi arasındaki kavganın 2022'deki düğünde başladığı iddia edildi. O dönemde, Nicola Peltz'in Victoria Beckham'ın gelinlik tasarımlarından birini giymemeyi tercih etmesi nedeniyle gelin-kayınvalide arasında gerginlik olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu. Geçtiğimiz mayıs ayında David Beckham, Londra'da yıldızlarla dolu bir partiyle 50'nci yaş gününü kutladı. Tüm çocukları katılırken Nicola ve Brooklyn çifti davet edilmelerine rağmen orada değildi. Beckham ailesi arasındaki gerilim son aylarda kamuoyunun gözü önünde yaşandı ve aile üyeleri sosyal medyada gizemli paylaşımlarda bulundu. REKLAM SOSYAL MEDYADA KARŞILIKLI ATIŞMA Brooklyn Beckham, mayıs ayında kendisi ve eşi Nicola'nın motosiklet sürerken çekilmiş bir videosunu paylaştı ve altına, "Her zaman onu seçeceğim" diye yazdı. Sadece birkaç saat sonra Cruz Beckham de kendi hesabından bir aile fotoğrafı paylaşarak, "Sizi her şeyden çok seviyorum anne ve baba, bize hayat verdiniz ve ne olursa olsun bize baktınız. Hayatımızda sizin gibi insanlara sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu size anlatamam" dedi.