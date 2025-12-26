Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Brooklyn Beckham'dan ailesine gönderme: Eşim, her şeyim - magazin haberleri

        Brooklyn Beckham'dan ailesine gönderme: Eşim, her şeyim

        Ailesiyle çekişme halinde olan Brooklyn Beckham, annesi Victoria Beckham, babası David Beckham ve kardeşlerinin mutlu ev hali görüntülerinin ardından karşı atağa geçti, eşini övdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 11:33 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Eşim, her şeyim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beckham ailesinin çekişmesi sürüyor. David ve Victoria Beckham çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan Brooklyn Beckham, 2022'de Nicola Peltz ile evlenmesinden bu yana ailesine sırt çevirdi. Anne babası ve kardeşleriyle hiçbir etkinlikte yan yana gelmiyor. Ne doğum günlerinde ne de galalarda... 26 yaşındaki Brooklyn Beckham, eşi ve eşinin milyarder ailesiyle zaman geçirmeyi tercih ediyor.

        Victoria Beckham, ev halleri paylaşımında, David Beckham pedikür yaptırırken ailece şarkı söyledikleri anı gösterdi
        Victoria Beckham, ev halleri paylaşımında, David Beckham pedikür yaptırırken ailece şarkı söyledikleri anı gösterdi
        REKLAM

        Önceki gün Victoria Beckham, evdeki keyifli Noel hazırlığı görüntülerini sosyal medyada paylaşırken, Brooklyn Beckham cephesinden karşı atak geldi.

        Brooklyn Beckham, Instagram'da eşi Nicola Peltz'in elini tutarken görüldüğü fotoğrafı, "Her şeyim" notuyla paylaştı.

        Bir süre önce Victoria ve David Beckham ile Brooklyn Beckham'ın Instagram'da karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktıkları haberi yayılmış, 20 yaşındaki Cruz Beckham, işin aslını açıklamıştı.

        Cruz, anne ve babasının, ağabeyi Brooklyn'i sildiği iddiasının doğru olmadığını söyledikten sonra, "Annem ve babam asla oğullarını takipten çıkarmazlardı. Gerçekleri doğru anlayalım. Uyandıklarında engellenmişlerdi. Tıpkı benim gibi” diye yazmıştı. Brooklyn Beckham'ın, hem anne babasını hem de kardeşlerini sosyal medyada engellemesi, aile içindeki çekişmenin boyutunu gözler önüne serdi.

        REKLAM

        HER ŞEY DÜĞÜNDE BAŞLADI

        Brookyln Beckham-Nicola Peltz çiftiyle Beckham ailesi arasındaki kavganın 2022'deki düğünde başladığı iddia edildi. O dönemde, Nicola Peltz'in Victoria Beckham'ın gelinlik tasarımlarından birini giymemeyi tercih etmesi nedeniyle gelin-kayınvalide arasında gerginlik olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu.

        Geçtiğimiz mayıs ayında David Beckham, Londra'da yıldızlarla dolu bir partiyle 50'nci yaş gününü kutladı. Tüm çocukları katılırken Nicola ve Brooklyn çifti davet edilmelerine rağmen orada değildi.

        Beckham ailesi arasındaki gerilim son aylarda kamuoyunun gözü önünde yaşandı ve aile üyeleri sosyal medyada gizemli paylaşımlarda bulundu.

        REKLAM

        SOSYAL MEDYADA KARŞILIKLI ATIŞMA

        Brooklyn Beckham, mayıs ayında kendisi ve eşi Nicola'nın motosiklet sürerken çekilmiş bir videosunu paylaştı ve altına, "Her zaman onu seçeceğim" diye yazdı. Sadece birkaç saat sonra Cruz Beckham de kendi hesabından bir aile fotoğrafı paylaşarak, "Sizi her şeyden çok seviyorum anne ve baba, bize hayat verdiniz ve ne olursa olsun bize baktınız. Hayatımızda sizin gibi insanlara sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu size anlatamam" dedi.

        Brooklyn Beckham, annesi Victoria'nın kendi adını taşıyan belgeselin galasında da yoktu, babası David'in sahibi olduğu Inter Miami takımının şampiyonluk kutlamasında da...

        Beckhamlar'a yakın kaynaklar, ünlü çiftin oğullarının aile hayatında hiçbir rol oynamamasından dolayı üzgün ve hayal kırıklığına uğramış durumda olduklarını söylüyor. Ancak Beckham çifti, her şeye rağmen üç çocuğuyla birlikte mutlu aile hayatına kaldıkları yerden devam etmeye çalışıyor.

        45 milyon dolarlık ayaklara bakım
        45 milyon dolarlık ayaklara bakım Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Hakkari'nin bir ilçesinde dondurucu soğuk, diğerinde bahar havası

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk etkili olurken, yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Şemdinli ilçesinin Konur köyünde bahar havası yaşanıyor.

        #Brookly Beckham
        #Victoria Beckham
        #David Beckham
        #beckham ailesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?