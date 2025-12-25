Victoria Beckham, ev ortamında çektiği videoyu, sosyal medyada paylaştı.

51 yaşındaki eski Spice Girls grubu üyesi Victoria Beckham'ın, evde eşi David Beckham ile oğlu Cruz Beckham'ı çektiği videodaki en dikkat çeken ayrıntı, aktif futbolculuk döneminde en yüksek transfer ücreti, 45 milyon dolar olan David Beckham'ın ayaklarına pedikür yaptırmasına ilişkin görüntüler oldu.

Kariyeri boyunca 169 gol atan David Beckham, günümüzde ABD futbol takımı Inter Miami'nin başkanlığını yapıyor.

Victoria Beckham'ın; "Benim perspektifimden... Bu manzarayı seviyorum" notuyla paylaştığı görüntülerde, 50 yaşındaki David Beckham, şöminenin önünde ayaklarına bakım yaptırırken çok keyifli olduğu göründü.

Aynı anda David Beckham da telefonla Victoria Beckham'ı çekti.

20 yaşındaki oğulları Cruz Beckham'ın gitar çalış şarkı söylediği ortamda, Victoria Beckham da şarkıya eşlik ediyor. Anne- oğul, Spice Girls grubunun 1997'de çıkardığı 'Viva Forever' şarkısını söylerken, David Beckham'ın pedikürünü yapan kişi de ritme ayak uyduruyor.

REKLAM

Victoria Beckham, bu keyifli ana dair videonun yanı sıra evdeki yeni yıl hazırlığından da görüntüleri sosyal medyada paylaştı. David Beckham'ın çam ağacını bahçede hazırlayıp evde ışıklandırdığı anları adım adım takipçilerine gösterdi.