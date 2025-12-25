Habertürk
        David Beckham'ın evde pedikür bakımı - magazin haberleri

        David Beckham'ın evde gitar eşliğinde ayak bakımı

        Victoria Beckham'ın ev ortamından paylaştığı görüntülerde emekli İngiliz milli futbolcu David Beckham'ın müzik eşliğinde ayak bakımı yaptırdığı anlar dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 11:34 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:45
        45 milyon dolarlık ayaklara bakım
        Victoria Beckham, ev ortamında çektiği videoyu, sosyal medyada paylaştı.

        51 yaşındaki eski Spice Girls grubu üyesi Victoria Beckham'ın, evde eşi David Beckham ile oğlu Cruz Beckham'ı çektiği videodaki en dikkat çeken ayrıntı, aktif futbolculuk döneminde en yüksek transfer ücreti, 45 milyon dolar olan David Beckham'ın ayaklarına pedikür yaptırmasına ilişkin görüntüler oldu.

        Kariyeri boyunca 169 gol atan David Beckham, günümüzde ABD futbol takımı Inter Miami'nin başkanlığını yapıyor.
        Victoria Beckham'ın; "Benim perspektifimden... Bu manzarayı seviyorum" notuyla paylaştığı görüntülerde, 50 yaşındaki David Beckham, şöminenin önünde ayaklarına bakım yaptırırken çok keyifli olduğu göründü.

        Aynı anda David Beckham da telefonla Victoria Beckham'ı çekti.

        20 yaşındaki oğulları Cruz Beckham'ın gitar çalış şarkı söylediği ortamda, Victoria Beckham da şarkıya eşlik ediyor. Anne- oğul, Spice Girls grubunun 1997'de çıkardığı 'Viva Forever' şarkısını söylerken, David Beckham'ın pedikürünü yapan kişi de ritme ayak uyduruyor.

        Victoria Beckham, bu keyifli ana dair videonun yanı sıra evdeki yeni yıl hazırlığından da görüntüleri sosyal medyada paylaştı. David Beckham'ın çam ağacını bahçede hazırlayıp evde ışıklandırdığı anları adım adım takipçilerine gösterdi.

        David Beckham'ın, oğulları; Cruz Beckham ve Romeo Beckham ile birlikte verdiği pozun yanı sıra kızları Harper Beckham'ın da çam ağacının yanında oturmuş yeni yıl dileklerini yazma anı da Victoria Beckham'ın yakaladıkları arasındaydı.

        Beckham ailesinin keyifli görüntülerinden bir süre önce, en büyük çocukları Brooklyn Beckham'ın kendilerini Instagram'da engellediği haberi duyulmuştu.

        Brooklyn Beckham - Nicola Peltz
        Beckham ailesinin en büyük oğlu Brooklyn Beckham, Nicola Peltz ile 2022'de Florida'da evlendi. Bu mutlu olay aynı zamanda Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, Beckham ailesinin geri kalanı arasında söylentilere konu olan bir aile çatışmasının başlangıcını da işaret etti. Brooklyn Beckham, ailesinin hiçbir önemli anına ve kutlamasına uzun zamandır katılmıyor.

