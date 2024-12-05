Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in 9,5 saatlik görüntülü araması

İngiliz emekli futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın en büyük çocuğu Brooklyn Beckham, Nicola Anne Peltz ile Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in ABD'deki malikanesinde 3,5 milyon dolara mâl olan ve ünlülerin akın ettiği bir düğünle evlenmişti.