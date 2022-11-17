Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz çiftinden 'çocuk' açıklaması

İKİ KIZ, ALTI ERKEK ÇOCUK

Nelson ve Claudia Peltz çiftinin toplam 8 tane çocuğu var. En büyük çocukları olan Matthew 37 yaşında ve babasıyla birlikte çalışıyor. 35 yaşındaki Will, ise oyuncu olarak kariyer yapıyor. Nicola'nın 32 yaşındaki ağabeyi Brad profesyonel buz hokeyi oyuncusu. Peltz ailesinin Nicola'dan önce dünyaya gelen büyük kızları Brittany 28 yaşında, kendi iç tasarım şirketini yürütüyor. Evli olan Brittany'nin 4 tane çocuğu var. Nicola Peltz Beckham'ın Zachary ve Gregory adında ikiz erkek kardeşleri de bulunuyor. Diğer kardeşi Diesel bir sosyal medya şirketinin CEO'su. Aslında bir oyuncu ve model olarak kariyer yapan ama Beckham çiftinin oğlu Brooklyn ile evlendikten sonra daha çok dikkat çeken Nicola, Peltz ailesinin en küçük çocuğu. Nicola Peltz Beckham'ın babası Nelson'ın önceki ilişkisinden de iki çocuğu olduğu biliniyor.

Fotoğraflar: Instagram, AP, Splash News