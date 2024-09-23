Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz çiftine köpek boyatma tepkisi
Brooklyn Beckham ile Nicole Peltz çifti, köpeklerini pembe ve turuncuya boyadıkları için hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti
Emekli futbolcu David Beckham ile moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz'le birlikte hayvanseverlerin tepkisini çekti.
ABD'li oyuncu Nicola Peltz, köpeklerini pembe ve turuncuya boyadıktan sonra sonuçlarını yeni bir videoda göstererek hayranlarını şaşırttı.
Bu arada eşi Brooklyn Beckham de, aynı cinsten ikinci köpeği Lamb'ın pembe boyalı, mor kulaklı bir fotoğrafını paylaştı.