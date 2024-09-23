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        Haberler Dünyadan Brooklyn Beckham ile Nicole Peltz çifti, köpeklerini pembe ve turuncuya boyadıkları için hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti

        Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz çiftine köpek boyatma tepkisi

        Brooklyn Beckham ile Nicole Peltz çifti, köpeklerini pembe ve turuncuya boyadıkları için hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 17:03 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:31
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        Emekli futbolcu David Beckham ile moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz'le birlikte hayvanseverlerin tepkisini çekti.

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        ABD'li oyuncu Nicola Peltz, köpeklerini pembe ve turuncuya boyadıktan sonra sonuçlarını yeni bir videoda göstererek hayranlarını şaşırttı.

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        Bu arada eşi Brooklyn Beckham de, aynı cinsten ikinci köpeği Lamb'ın pembe boyalı, mor kulaklı bir fotoğrafını paylaştı.

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        Köpeklerin pembeye boyandığı videoyu izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi ve çifte tepki gösterdi.

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        Pek çok sosyal medya kullanıcısı; "Zavallı köpek üzgün görünüyor", "Ona bunu neden yaptınız?", "Siz bu köpeği oyuncak mı zannettiniz?" gibi yorumlar yağdırdı.

        #Nicole Peltz
        #Brooklyn Beckham
        #Köpek
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