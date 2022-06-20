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Brüksel Havalimanı'nda grev: Bugün uçuş olmayacak 0:00 / 0:00

AA

Brüksel Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin grev kararı nedeniyle bugün yolcu uçağı kalkmayacak.

Brüksel Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün (20 Haziran) Belçika genelinde geniş çaplı grev yapılacağı bildirildi.

Havalimanının güvenlik görevlilerinin büyük bölümünün söz konusu greve katılacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Brüksel Havalimanı'ndan gidiş yönlü yolcu uçağı kalkmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, yolculardan havalimanına gelmemeleri ve rezervasyonlarını değiştirmeleri istendi.

Havalimanının sadece gelen yolculara ve kargoya hizmet sunacağına dikkati çekilen açıklamada, pazartesi iptal edilen uçuşlar nedeniyle salı günü de uzun bekleme süreleri beklendiği belirtildi.

Sendikaların çağrısı üzerine bugün Belçika genelinde pek çok sektörde çalışanların greve gitmesi bekleniyor.

Geçen hafta, Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları'nın kabin ekibi ve pilotları 23-25 Haziran'da greve gideceklerini açıklamıştı.

Düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in Belçika'daki çalışanları da 24-26 Haziran'da greve gitme kararı almıştı.

THY'NİN BRÜKSEL SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yollarının (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel’e düzenleyeceği bugünkü uçuşlar ülkedeki ulusal endüstriyel grev nedeniyle iptal edildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, grev dolayısıyla Brüksel Havalimanı'nda güvenlik personeli eksikliği nedeniyle gün boyu notam ilan edildiği için bugün yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.

"TK 1942 Brüksel-İstanbul", "TK 1939-TK 1940 İstanbul-Brüksel-İstanbul" seferlerinin yapılamayacağı aktarılan açıklamada, bunların yanı sıra akşam saatlerinde icra edilmesi planlanan bir seferin gerçekleşme ihtimali olabileceği ifade edildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir