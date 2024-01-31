Brüksel lahanası faydaları ve zararları neler? Brüksel lahanası neye iyi gelir, faydaları nedir?
Turpgiller ailesinin üyelerinden biri olan Brüksel lahanası, yüksek besin değerlerine sahip bir kış sebzesidir. Brüksel lahanasında yüksek oranda lif ve antioksidan; A, B, C, K, E vitamini; potasyum, kalsiyum, selenyum mineralleri bulunmaktadır. Brüksel lahanası faydaları ve zararları neler? Brüksel lahanası neye iyi gelir, faydaları nedir? İşte, detaylar.
Görümün itibariyle küçük, fayda yönünden ise bir o kadar büyük bir besin kaynağı olan Brüksel lahanası, kalsiyum açısından da zengin bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerika ve Avrupa'da yoğun olarak tüketilen ülkemizde ise son dönemlerde üretimine yoğunluk verilen Brüksel lahanasının faydaları saymakla bitmiyor. Brüksel lahanası faydaları ve zararları nelerdir? Brüksel lahanası neye iyi gelir? Brüksel lahanası gebelikte faydalı mıdır? Brüksel lahanası bebeklere iyi gelir mi? İşte, merak edilen detaylar.
Brüksel Lahanası Faydaları
Brüksel Lahanası Zararları
Brüksel Lahanası Neye İyi Gelir?
Brüksel Lahanası Gebelikte Faydalı Mıdır?
Brüksel lahanası hamile kadınlar için oldukça faydalı bir besindir. Bunun sebebi içeriğindeki folik asit maddesidir. Brüksel lahanasında yüksek oranda bulunan folik asit diğer adıyla folat, gebelik sürecini desteklemektedir. Ayrıca içeriğindeki bileşenler anne adaylarının vücudunda biriken fazla hormonların atılmasına da yardımcı olmaktadır. Doğurganlık oranında da artış sağlayan sebze, pek çok faydayı beraberinde sunmaktadır. Bu sebeple hamile kadınlar için Brüksel lahanasının tüketimi önerilmektedir. Ancak tüketim miktarına dikkat etmek gerekir. Öyle ki fazla tüketildiğinde bu bileşenler bir takım yan etkilere sebebiyet verebilir.
Brüksel Lahanası Bebeklere İyi Gelir Mi?
Brüksel lahanasının bebeklerin tüketimine uygun olup olmadığı özellikle anne adayları tarafından araştırılmaktadır. Brüksel lahanasının içeriğindeki bileşenler bebekler için de oldukça faydalıdır. İyi bir K vitamini, C vitamini ve lif kaynağıdırlar. C vitamini, bebekler için oldukça önemli olan demirin emilimine yardımcı olabilir. Ayrıca içerdiği lif, katı gıdalara geçiş sırasında ortaya çıkabilecek kabızlığın giderilmesinde de yardımcı olabilmektedir. Bebeklerin 10 ila 12 aydan sonra Brüksel lahanası tüketmesi önerilir. Ancak katı gıdaya geçmeden önce bir doktora başvurmanızda yarar var.
Lif yönünden zengin olduğundan dolayı bebeğin kabızlık sürecinde yedirilebilir ancak ishal gibi bir durumda yedirilmemelidir. Yuvarlak şekilleri ve sert dokuları nedeniyle bebeğiniz boğulma riski taşıyabilir. Bu nedenle Brüksel lahanasını çocuğunuzun tabağına eklemeden önce yaşa uygun parçalar halinde kestiğinizden emin olun. Şayet bebeğiniz gaz sorunu yaşıyorsa ya da genel olarak mide rahatsızlığı varsa, Brüksel lahanasına bir süre ara verebilirsiniz.