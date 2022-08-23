Bruno Fernandes: "Ronaldo, Manchester United'dan ayrılırsa onun adına sevinirim"

2022/23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Cristiano Ronaldo seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürüyor.

Yaz başında yönetime ayrılık talebini ileten Ronaldo hazırlık kampına da geç katılmıştı. Dün Liverpool karşısında maça yedek kulübesinde başlayan 37 yaşındaki forvet oyuna son dakikalarda dahil oldu.

Goal'ün aktardığına göre Ronaldo'yla Portekiz milli takımında da birlikte top koşturan Bruno Fernandes kararı ne olursa olsun arkadaşını destekleyeceğini açıkladı.

Eleven Sports'a konuşan Fernandes, Ronaldo'nun durumunu değerlendirdi.

"Ortada birçok spekülasyon var, ama en doğrusu Cristiano'nun konuşması olur. Bildiğim şeyler olsa bile bunları söylemek bana düşmez. Şu anda United'ın oyuncusu ve ayrılıp ayrılmayacağını bilmiyorum. Kendisinin de söylediği gibi yakın zamanda bir açıklama yapacak ve neler söyleyeceğini göreceğiz."

"Burada Cristiano'nun gitmesini isteyen kimse yok. Üst düzey futbol oynamaya ve golleriyle bize katkı vermeye devam edebilir, ama karar ona ait. İsteklerine saygı duymalıyız. Kalırsa bu bizi mutlu eder, kendisi için en iyisinin bu olduğunu düşünüp ayrılırsa da şahsen onun adına mutlu olacağım. Önemli olan onun mutlu olması ve ülkemizi gururlandırmaya devam etmesi."