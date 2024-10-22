Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bruno Lage'dan Orkun Kökçü'ye büyük övgü! - Futbol Haberleri

        Bruno Lage'dan Orkun Kökçü'ye büyük övgü!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Benfica sahasında Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage basın toplantısında milli oyuncumuz Orkun Kökçü için övgü dolu sözler sarf etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 17:21 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bruno Lage'dan Orkun'a büyük övgü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Portekiz ekibi Benfica ile Hollanda temsilcisi Feyenoord kozlarını paylaşacak.

        Mücadele öncesi ev sahibi ekibin Portekizli teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün performansına da değindi.

        Lage, "Ondan çok memnunuz, bu yüzden onu aldık. Onun yeteneğinde bir oyuncuya sahip olduğun için mutluyum" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Geçtiğimiz sezon Feyenoord'dan 25 milyon Euro'ya transfer olan 23 yaşındaki orta saha, bu yıl 9 maçta 4 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

        GOLLERİN İKİSİ DEVLER LİGİ'NDE!

        Genç yıldız attığı 2 golü Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti. Kızılyıldız ve Atletico Madrid ağlarını 1'er kez sarsan Orkun Kökçü, Benfica'nın en çok şut atan oyuncusu (maç başına 2.7) konumunda yer alıyor.

        Portekiz Ligi'nde 90 dakikada en çok pas yapan 2. oyuncu (1.1) olan milli yıldız, aynı zamanda en çok ileri pas yapan 3. orta saha oyuncusu (6.3) oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok