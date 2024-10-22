Bruno Lage'dan Orkun Kökçü'ye büyük övgü!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Portekiz ekibi Benfica ile Hollanda temsilcisi Feyenoord kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi ev sahibi ekibin Portekizli teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün performansına da değindi. Lage, "Ondan çok memnunuz, bu yüzden onu aldık. Onun yeteneğinde bir oyuncuya sahip olduğun için mutluyum" şeklinde konuştu.

REKLAM Geçtiğimiz sezon Feyenoord'dan 25 milyon Euro'ya transfer olan 23 yaşındaki orta saha, bu yıl 9 maçta 4 gol - 3 asistlik performans gösterdi. GOLLERİN İKİSİ DEVLER LİGİ'NDE! Genç yıldız attığı 2 golü Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti. Kızılyıldız ve Atletico Madrid ağlarını 1'er kez sarsan Orkun Kökçü, Benfica'nın en çok şut atan oyuncusu (maç başına 2.7) konumunda yer alıyor.