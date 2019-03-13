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Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor

Giriş: 13.03.2019 - 10:33 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Kusursuz güzelliğin ön planda olduğu moda sektöründeki 45 yaş üstü modeller gençlere adeta meydan okuyor!

  • 1Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
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    Günümüzde genç ve güzel görünme isteği nedeniyle birçok insan kendini estetik ameliyatlarına teslim etmiş durumda. Toplum tarafından yaratılan genç görünme algısı da doğal olarak moda sektörüne yansıyor. Rusya'daki bir modellik ajansı ise tüm bu algıya meydan okuyor ve sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor. İşte o modellerden bazıları...

    Tatjana Nekliudova, 63

     

  • 2Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    2|55

    Tatjana Nekliudova, 62

     

  • 3Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    3|55

    Valentina Yasen, 63

     

  • 4Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    4|55

    Irina Belisheva, 71

     

  • 5Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    5|55

    Tatjana Nekliudova, 62

     

  • 6Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    6|55

    Sergey Arctica, 46 - Valentina Yasen, 63

     

  • 7Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    7|55

    Victor Sosnovtsev, 74

  • 8Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    8|55

    Sergey Arctica, 46

  • 9Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    9|55

    Tatjana Nekliudova, 62

     

  • 10Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    10|55

    Valentina Yasen, 63

     

  • 11Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    11|55

    Tatjana Nekliudova, 62

  • 12Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    12|55

    Olga Kondrasheva, 73

  • 13Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    13|55

    Tatjana Nekliudova, 62

     

  • 14Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    14|55

    Tatjana Nekliudova, 62

  • 15Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    15|55

    Valentina Yasen, 63

  • 16Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    16|55

    Sergey Arctica, 46

  • 17Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    17|55

    Tatjana Nekliudova, 62

  • 18Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    18|55

    Irina Belisheva, 71

  • 19Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    19|55

    Nina Ivanovna, 76

  • 20Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    20|55

    Valentina Yasen, 63

  • 21Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    21|55

    Victor Sosnovtsev, 74

  • 22Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    22|55

    Tatjana Nekliudova, 62

  • 23Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    23|55

    Olga Kondrasheva, 72

  • 24Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    24|55

    Sergey Arctica, 46

  • 25Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    25|55

    Olga Kondrasheva, 73

  • 26Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    26|55

    Irina Belisheva, 71

  • 27Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    27|55

    Tatjana Nekliudova, 62

  • 28Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    28|55

    Irina Belisheva, 71

  • 29Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    29|55

    Olga Kondrasheva, 73

  • 30Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    30|55

    Olga Kondrasheva, 73

  • 31Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    31|55

    Valeriya, 80

  • 32Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    32|55

    Valentina Yasen, 63

  • 33Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    33|55

    Valentina Yasen, 63

  • 34Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    34|55

    Valentina Yasen, 63

     

  • 35Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    35|55

    Valentina Yasen, 63

  • 36Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    36|55

    Valeriya, 80

     

  • 37Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    37|55

    Ivan Petkov, 54

  • 38Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    38|55

    Ivan Petkov, 54

  • 39Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    39|55

    Olga Kondrasheva, 73

     

  • 40Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    40|55

    Olga Kondrasheva, 73

  • 41Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    41|55

    Irina Belisheva, 71

  • 42Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    42|55

    Olga Kondrasheva, 72

  • 43Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    43|55

    Lubmila, 63

  • 44Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    44|55

    Ivan Petkov, 54

  • 45Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    45|55

    Sergey Arctica, 46

     

  • 46Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    46|55

    Viktor, 74

     

  • 47Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    47|55

    Sergey Arctica ve Valentina Yasen

     

  • 48Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    48|55

    Ivan Petkov, 54

     

  • 49Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    49|55

    Olga Kondrasheva, 73

     

  • 50Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    50|55

    Ivan Petkov, 54

     

  • 51Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    51|55

    Galina, 70

     

  • 52Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    52|55

    Olga Kondrasheva, 73

     

  • 53Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    53|55

    Irina Belisheva, 71

     

  • 54Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    54|55

    Ludmila Brazhkina, 64

  • 55Bu ajans sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor
    55|55

    Ludmila Brazhkina, 64

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