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        Haberler Kısayol Bu akşam televizyonda neler var? 20 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı ile bugün hangi dizi ve filmler var? Hükümet Kadın 2, Güldür Güldür

        "Bu akşam ne izlesem?" diyenler için 20 Mayıs Pazartesi TV rehberi

        Bu akşam ekranlarda birçok dizi ve film olacak. Hükümet Kadın 2, Non Stop, Ambulans gibi yerli yabancı filmler ekranlara gelirken; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Kızıl Goncalar gibi birçok dizinin de yeni bölümü yayınlanacak. İşte, 20 Mayıs 2024 Pazartesi televizyon yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:47
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        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        SHOW TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show, tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de ekranlarda olacak.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Güzel Günler

        12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        03:00 Sandık Kokusu

        05:30 Aziz

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        KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ

        Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 25. bölümüyle saat 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak.

        25. BÖLÜMDE SEYİRCİYİ NELER BEKLİYOR?

        Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, “Cihana adalet Kudüs’e hürriyet” anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri’nin başıdır.

        Tapınak Şövalyeleri, Kudüs’ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar’a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin’e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar’a yardıma gider. Selahaddin’i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır.

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        06:15 Uğurlugiller

        06:55 Balkan Ninnisi

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Gönül Dağı

        17:45 Lingo

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        00:15 Yerli Dizi

        02:55 Gönül Dağı

        05:20 Lingo

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        SURVIVOR ALL STAR

        Survivor All Star yeni bölümüyle saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak. Haftanın eleme adayları Merve, Özgür, Nagihan ve Hilmi Cem oldu.

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8’de Sağlık

        08:30 Aramızda Kalmasın

        11:00 Survivor All Star 2024

        11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

        14:00 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        03:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

        05:30 Dizi

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        KIZIL GONCALAR

        Kızıl Goncalar sezon finali bölümüyle bu akşam 20.00'de Now TV'de seyirci ile buluşacak.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Cüneyd’in babası Vahit’in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste’ye belli etmeyen Mira, Naim’in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit’ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit’in Cüneyd’in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

        Meryem, Birgül ve Zeynep’in kızları okutma çabası Cüneyd’in posta oturmasıyla gerçeğe yaklaşsa da Cüneyd’in bu niyeti sadece Faniler arasında değil, diğer tarikatlar arasında da infiale sebep olur. Naim ise her şeyini kaybetmiş ve sürülmüşken Nadire’den onu yeniden hayata bağlayacak bir haber alır. Yine de işler hiç de beklediği gibi sonuçlanmayacaktır. Meryem ve Zeynep amaçlarına ulaşacağı anda Mira da nihai gerçeğe yaklaşır. Ancak Levent’e rağmen harekete geçen Beste’nin son hamlesi Mira’yı atlatsa da Meryem hayatının en büyük sırrına çok yakındır. Ancak ortaya çıkacak tek sır bu olmayacaktır. Cüneyd de annesi, kendisi ve babasıyla ilgili gerçeği nihayet öğrense de artık her şey için çok geçtir…

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:00 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kızıl Goncalar

        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

        20:00 Kızıl Goncalar

        00:15 Yabani

        03:00 Tetikçinin Oğlu

        05:15 Kefaret

        06:00 Bay Yanlış

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        AMBULANS

        Ambulans isimli yabancı sinema bu akşam 20.00'de Kanal D'de olacak. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için 22.45'te filmin tekrarı oynayacak.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        Eski bir asker olan Will Sharp'ın, hasta olan karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı vardır. Will, yardım istememesi gerektiğini bilse de azılı bir suçlu olan evlatlık kardeşi Danny'den yardım ister. Danny, Will'e yardım etmek yerine ona birlikte bir soygun gerçekleştirmeyi teklif eder. Karısını kurtarmak isteyen Will, istemese de bu teklifi kabul etmek zorunda kalır ve iki kardeş Los Angeles tarihinin en büyük banka soygununu gerçekleştirmek için plan yapar.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Afili Aşk

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Taş Kağıt Makas

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Yabancı Sinema Ambulans

        22:45 Yabancı Sinema Ambulans

        01:30 Arka Sokaklar

        04:30 Bodrum Masalı

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        NON STOP YABANCI SİNEMA

        Yabancı sinema sevenler için bu akşam ATV ekranlarında bir aksiyon filmi olan Non Stop olacak, film 20.00'de başlayacak.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        Liam Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışan hava polisi Bill Marks'ı canlandırıyor. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı herkesin potansiyel suçlu kabul edildiği bu durum Bill Marks'ı baş etmesi güç bir macera ve gerilimin içine sürüklüyor.

        Yerden 12.000 metre yükseklikte geçen bu zamanla yarış filminde Bill, eğer hesabına 150 milyon dolar yatırılmazsa yolcuları öldürmek için fazla beklemeyeceğini söyleyen şüpheliyi bulmaya çalışır. Ancak yapacaklarını bir tek kendisine mesaj olarak göndermesi Bill'in durumunu daha da zorlaştırmıştır. Çünkü panik olan yolcular uçakta yaşanan terörün sorumlusu olarak Bill'den şüphelenmeye başlamıştır.

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Yabancı Sinema Non Stop

        00:25 Kuruluş Osman

        03:00 Maraşlı

        05:20 Safir

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        HÜKÜMET KADIN 2

        Demet Akbağ'nın başrolünde olduğu komedi filmi Hükümet Kadın 2, bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekranlara gelecek. 22.15'te film bir kez daha yayınlanacak.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        Hükümet Kadın 2'de ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor; Xate ve kocası Aziz Veysel'in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır. Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Benim Tatlı Yalanım

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

        16:15 Güzel Köylü

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2

        22:15 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2

        00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

        03:00 Baba Ocağı

        05:00 Güzel Köylü

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