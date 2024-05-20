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        Haberler Kısayol SON GÜN! DGS başvurusu nasıl yapılır, saat kaça kadar? 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

        DGS başvurusu nasıl yapılır, saat kaça kadar? 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları bugün sona eriyor. Adaylar, DGS başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirebilecek. Henüz başvurusunu tamamlamayanlar için "DGS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM DGS başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:27
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        10 Mayıs'ta başlayan DGS başvuru süreci için son gün geldi çattı. Haziran ayında düzenlenecek olan sınava artık kısa bir süre kalmasıyla heyecan da arttı. Henüz başvurularını gerçekleştirmemiş olanlar "DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) BAŞVURUSU SAAT KAÇA KADAR YAPILACAK?

        2024 DGS başvuruları 10 Mayıs 2024 ile 20 Mayıs 2024 tarihi arasında yapılacak. Geç başvuru ise 28 Mayıs günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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        DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        DGS başvuruları T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresiyle beraber veya e-Devlet giriş seçeneğiyle Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak başvuru yapabilecek.

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        DGS 2024 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2024 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti 590 TL olarak belirlendi.

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        DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

        Başvuru ücretleri; Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden yapılıyor.

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        2024 DGS NE ZAMAN?

        DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. 2024 Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

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