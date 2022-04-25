25 Nisan TV yayın akışı araştırılmaya başlandı. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Üç Kuruş, Zengo, Survivor All Star, Yasak Elma, Hakim, Şantaj ve Alparslan: Büyük Selçuklu yapımları bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 25 Nisan Pazartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;