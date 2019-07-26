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HaberlerGündemBu araçtan çıktığına kendi bile inanamadı! - Haberler

Bu araçtan çıktığına kendi bile inanamadı!

DHA

İstanbul Küçükçekmece'de faciadan dönüldü. TIR'ın taşıdığı vinç, viraj dönüşü sırasında seyir halindeki kamyonetin üzerine düştü. Kazada kamyonet ağır hasar görürken, sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kazanın şokunu bir süre üzerinden atamayan sürücü, "Mucize eseri kurtuldum. Aracın hasarını artık düşünmüyorum" dedi

Trafik kazası

İstanbul Küçükçekmece'de TIR'ın taşıdığı vinç kamyonetin üzerine düştü. Kazada kamyonet ağır hasar görürken, sürücüsü mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu.

Kaza, Küçükçekmece TEM Karayolu Ankara istikameti yan yolda meydana geldi. DHA'nın haberine göre, üzerinde vinç olan TIR'ın sürücüsü bağlantı yolunda virajı aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR üzerinde bulunan vinç aynı istikamette seyir halinde ilerleyen İbrahim Güler yönetimindeki kamyonetin üzerine düştü. Kazada kamyonet sürücüsü İbrahim Güler yara almadan kurtulurken, kamyonette ağır hasar oluştu.

'MUCİZE ESERİ KURTULDUM'

İbrahim Güler "Ben yan yolda seyir halindeyken, köprüden gelen TIR viraja süratli girince iş makinası aracın üzerine devrildi. Allah'a şükür mucize eseri kurtuldum. Aracın hasarını artık düşünmüyorum, kurtulduğuma şükrediyorum" dedi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik oluştu.

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