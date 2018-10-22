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Bu da yeni dolandırıcılık yöntemi, bu kez hedef veznedarlar

İstanbul'da düzenlenen operasyon yeni bir dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkardı. Kendilerini başhekim ya da bölüm müdürü olarak tanıtıp aradıkları veznedarları dolandıran 8 kişilik çete çökertildi. Çetenin 4 ayda 17 ilde, 118 veznedarı dolandırdıkları belirlendi.

22.10.2018 - 13:45 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul polisine başvuran bir özel hastane yetkilisi, veznedarın dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi odu. Şikayete göre, veznedarı arayan bir kişi kendisini "Ben başhekim, dışardayım, kaza yaptım acil şu kadar parayı şu hesaba gönder. Ben gelince öderim" dedi. Buna inanan veznedar da söylenen hesaba parayı yolladı. Veznedar, aynı gün hastanede başhekimle karşılaşınca dolandırıldığını anladı.

ŞİKAYETLER 17 İLDE

Şikayet üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, önce paranın gönderildiği hesabı tespit etti. Araştırmalar sonucu polis ilginç detaylarla karşılaştı. Aynı yöntemle bazı adliyelerde çalışan veznedarlar da dolandırılmıştı. Adliye veznedarlarını arayan dolandırıcının da kendisini bölüm müdürü olarak tanıtıp para istediği belirlendi. Benzer şikayetler peş peşe geldi.



İstanbul polisi olayı araştırırken, Erzurum, Çanakkale, Aydın ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 16 ilde daha benzer yöntemle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Bu illerde de hastane ve adliyelerdeki veznedarlar hedef alınmıştı.



SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İstanbul polisi bu yöntemi kullanan 8 kişilik çeteyi tespit etti. Çete lideri Kamil A. bir ay önce iki adamıyla birlikte suçüstü yakalandı. Kamil A. ile 2 adamı tutuklandı. Ardından yapılan soruşturmada 5 kişi daha önceki gün yakalandı. Önceki gün düzenlenen operasyonda şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda başka isimlere ait 450 banka kartı bulundu. 48 adet açılmamış cep telefonu simkartı da ele geçirildi. Şüphelilerin 17 ilde 118 dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. İşlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye gönderildi.

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