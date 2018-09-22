Kırklareli’nde 1981 yılında askeri tatbikat sırasında F-5 A tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan 65 asker bugün Pancarköy Şehitliği’nde düzenlenen törenle anılacak. Faciada birliğindeki 57 askeri şehit olan emekli Binbaşı Rıfat Kılıç, aradan geçen 37 yılın ardından ilk kez Milliyet gazetesinden Mert İnan'a konuştu. Yaşananları kıyamet günü olarak nitelendiren Kılıç, şunları söyledi...

"Karargah Destek Bölüğü komutanı olarak Yüzbaşı rütbesiyle içtima alanındaydım. Pınarhisar’daki atış tatbikatına gitmek için yola çıkmaya hazırlanıyorduk. Araçlarımızı yüklemiş, bölgeden ayrılacaktık. Saat tam 13.30’du. Tabura bağlı diğer bölükler de yakınımızda içtima alıyordu. Tam arkamızdaki tepeden bir jeti görmemiz ile alev topunun yükselmesi bir oldu. Pilotla birlikte 65 vatan evladı yanarak şehit düştü. Askerlerin sırtı tepeye dönük olduğundan kimse jetin dalış anını görememişti. O anlar hiçbir zaman aklımdan gitmiyor. Size ne kadar anlatsam yaşanan faciayı anlayamazsınız. Yanan askerler bağırarak sağa, sola doğru koşuşturuyordu. Askerlerin bir kısmı hemen yanımızdaki dereye koşup atladı. 10-15 adım önümdeki takım komutanlarım yaralanmıştı. Cehennemi bu dünyada görmüştüm.”

'PSİKOLOJİM DÜZELMEDİ, EMEKLİYE AYRILDIM"

Faciadan sonra adeta yaşama küstüğünü belirten Kılıç şöyle devam etti: “Yanan askerlerin başı normalin 3-4 katı şişmiş haldeydi. Askerlerimin naaşları tanınmaz haldeydi. Birçok askerin künyesi sıcaktan eridiğinden kimlik tespiti çok güç yapılabildi. Şehit 7 askerin kimliği tespit edilemediğinden Radar Tepe denilen yere defnedildi. Diğer şehitlerimizin aziz naaşları ise Pancarköy’de yaptırılan şehitliğe gömüldü. Korkunç kazadan sonra hayata bakışım değişti. Psikolojimi bir türlü toparlayamadım ve binbaşı rütbesindeyken emekliye ayrıldım. Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Şehit ailelerinin acısını 37 yıldır yüreğimde taşıyorum. Pilotun bir anlık hatası veya yanlış manevra sonucu kaza yaşandı. 37 yıldır her gün o kıyamet günü aklıma geliyor. Birçok kere ‘keşke ben de ölseydim’ diye hayıflandım. Pancarköy faciası beni hayallerimden kopardı. Dinmeyen bir acıya mahkûm edilmiş gibiyim.”

ALEV TOPUNA DÖNEN UÇAK ASKERLERİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Tatbikat senaryosuna göre 241. Piyade Alayı’na bağlı askerlerin yerdeki manevralarına Bandırma’dan kalkan F-5 A savaş uçağı havadan destek verecek, kara ve hava unsurlarının koordinasyonu bu sayede test edilmiş olacaktı. Yüzbaşı Mustafa Ercan idaresindeki F-5 A tipi savaş uçağı tatbikat alanına geldiğinde, senaryoya uygun bir şekilde dalış yaptı ancak uçak bilinmeyen bir nedenle içtima halindeki askerlerin üzerine düştü. Alev topuna dönen uçağın altında kalan 64 asker ile pilot Ercan saniyeler içerisinde şehit oldu.

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