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Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson 'The Rock' Filmleri Önerisi

Oyunculuğu, karizmatik duruşu ve güçlü tavrı ile milyonları kendine hayran bırakan 'The Rock' (Kaya) aksiyon filmlerinin aranan ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaliforniya doğumlu Dwayne Johnson oyunculuk kariyerinin yanında WWE kemerini altıncı defa kazanan ilk isim olan eski bir Amerikan güreşçisi, Amerikan futbolu oyuncusu ve yapımcıdır. Rol aldığı aksiyon ve macera filmlerinde performansıyla ses getirmeye devam eden oyuncunun en yeni, popüler ve en unutulmaz filmlerini sizler için derledik. İşte sinema tarihine iz bırakan en iyi Dwayne Johnson filmleri...

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  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    Beyond the Mat filmi ile sinema kariyerine başlayan ünlü oyuncu Dwayne Johnson 2002 yapımı Akrep Kral filmi ile çıkış yakalamıştır. Hızlı ve Öfkeli 5'te Vin Diesel ve Paul Walker gibi başarılı oyuncularla başrolleri paylaşan isim Jumanji serisi ve Sahil Güvenlik filmi ile büyük kitlelere ulaşmıştır. Son yıllarda vizyona giren aksiyon filmleri arasında sıkça adını duyduğumuz bir isim olan Johnson, Skyscraper, Hobbs & Shaw, Snitch ve daha birçok filmde başarılı performansı ile dikkat çekmeyi başarmıştır. İşte en iyi, başarılı ve adından söz ettiren Dwayne Johnson filmleri listesi ve Dwayne Johnson hayatı hakkında merak edilenler...
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    DWAYNE JOHNSON KİMDİR? 

    Dwayne Johnson 2 Mayıs 1972 yılında Hayward, Kaliforniya'da dünyaya gelmiştir. "The Rock" lakaplı aksiyon filmlerinin aranan ismi Johnson 1996 yılında güreşe başlamıştır. Oyuncu olmasının yanı sıra eski profesyonel güreşçi ve eski Amerikan futbolu oyuncusudur. 

    Dwayne Johnson 1997 yılında Danny Garcia ile evlenmiştir. 1995 yılında Miami Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun olan isim, üniversiteden mezun olduktan sonra da Amerikan Futbolu kariyerine önem vererek, Kanada‘da ve çeşitli kulüplerde oynamıştır. Sakatlığı sonucu Amerikan Futbolunu bırakmıştır.

    Sonra ailesinde birçok kişinin ilgili olduğu aile sporu olan güreşe başlamıştır. Aile üyelerindekilerin hepsi onu eğitmek için ellerinden geleni yaptılar ama Rock’ı gerçekten eğiten kişi babası olmuştur.

    1.96 metre boyunda olan Dwayne Johnson, güreş kariyerine USWA (United States Wrestling Association) federasyonunda başladıktan sonra geri kalanını hep WWE'de geçirmiştir. The Rock kesinlikle WWE’nin yarattığı en ünlü isimlerden biri ve belki de Hulk Hogan (Terry Gene Bollea) ile birlikte güreş taraftarı olmayanlar tarafından tanınan tek isimdir.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    Dwayne Johnson, kısa sürede büyük başarı göstermiştir, Rock Jerry Lawler’ın United States Wrestling Association adlı federasyonu ile anlaşarak, Flex Kavana adı ile güreşmiştir.. Rock USWA’de Bart Sawyer ile 1996 yılının yazında USWA World Tag Team Championship kemerini 2 kez kazanmıştır.

    1997 yılında WWE’ye gelen isim 2001 yılına gelindiğinde WWE kemerini altıncı defa kazanan ilk isim olmuştur. Toplamda 16 kez şampiyon olmuştur. Ancak ondan sonra Hollywood kariyerine ağırlık veren Dwayne Johnson, 2002 yılından sonra film çekimleri için yavaşça güreş dünyasından ayrılmıştır. 2004 yılında WWE ile kontratının bittiğini duyurarak film kariyerine ağırlık vermiştir.

    Daha önce "Rocky Maivia", "The Blue Chipper" gibi lakaplarla ringe çıkan Dwayne Johnson, 13 Şubat 1997’de Triple H’i yenerek İntercotinental kemerini ilk defa kazandıktan sonra Mart 1997’den itibaren kendisine "The Rock" demeye başlamıştır.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    Dwayne Johnson, 2011 yılında John Cena ile güreş yaptı. Ve tekrar 29 Mart 2013 tarihinde bir karşılaşma yaptılar bu sefer John Cena yendi. Bu maçtan sonra yaptığı açıklamayla güreşi resmen bıraktığını ilan etti. 

    1999 yılında “Beyond the Mat” adlı film ile sinemaya başladı. Yapımcıların dikkatini çekince ”The Mummy : Returns, The Scorpion King” gibi filmlerde oynamasıyla yıldızı parladı. Daha sonra birçok filmde oynadı.

    2011 yılında Hızlı ve Öfkeli 5 Filmin’de de Vin Diesel ve Paul Walker ile başrolde yeraldı. 2013 yılında Mark Wahlberg ile birlikte “Pain & Gain” filminde oynadı.

    Dwayne Johnson, aktör ve Belediye Başkanı Arnold Schwarzenegger ile ve X-Men’in yıldızı Hugh Jackman ile yakın arkadaştır.

    Dwayne Johnson, 3 Mayıs 1997 tarihinde evlendiği Dany Garcia'dan 2007 yılında boşanmıştır. Simone Alexandra adında kızı vardır. 16 Aralık 2015 yılında "Jasmine" ve 17 Nisan 2018'de "Tiana Gia" adlı iki kızı daha dünyaya gelen yıldız 18 Ağustos 2019'da Hawaii'de Lauren Hashian ile evlenmiştir.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    JUMANJİ: YENİ SEVİYE

    Yapım yılı: 2019

    Tür: Macera, Komedi, Fantastik

    2017 yapımlı Jumanji: Welcome to the Jungle'ın devam filmi olan Jumanji: The Next Level, ilk filmde Jumanji maceralarından sağ çıkmayı başaran grubun, oyuna tekrardan girmek durumunda kalan Spencer'ı kurtarmak için Jumanji'ye yeniden girmelerini konu ediniyor.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    RED NOTİCE

    Yapım yılı: 2021

    Tür: Aksiyon, Komedi, Suç, Gerilim

    Red Notice, Rawson Marshall Thurber tarafından yazılan ve yönetilen bir Amerikan aksiyon komedi filmidir. Filmde Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot rol alıyor. 
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM

    Yapım yılı: 2018

    Tür: Aksiyon, Macera Bilim Kurgu

    Aynı isimli video oyunundan esinlenilerek sinemaya uyarlanan, başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı Rampage, doğduğu günden beri ilgilendiği goril dostu George'un yanlış giden bir genetik deney sonucu bir tehdit unsuruna dönüşmesiyle hem dostunu hem de insanlığı kurtarmaya çalışan primatolog Davis Okoye'nin hikâyesini anlatıyor.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    MUHBİR 

    Yapım yılı: 2019

    Tür: Gerilim, Dram, Aksiyon 

    Andrea Di Stefano'nun yönettiği The Informer, emekli bir özel kuvvetler ajanı olan Pete Koslow'un, ailesini korumak için verdiği mücadele sonucu kendisini içerisinde bulduğu FBI-mafya-hapishane üçgeninde yaşananları konu ediniyor.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    SAHİL GÜVENLİK

    Yapım yılı: 2017

    Tür: Suç, Komedi, Aksiyon

    Başrollerinde Dwayne Johnson ve Zac Efron'un yer aldığı Sahil Güvenlik, 90'lı yıllarda adından söz ettiren dizi Baywatch'u günümüzde geçen bir hikâyeyle sinemaya uyarlıyor.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    SAN ANDREAS FAYI

    Yapım yılı: 2015

    Tür: Macera

    Kaliforniya'da yaşanan deprem felaketinden sonra, helikopter pilotu olan Tom kızını kurtarmaya çalıştığı sırada yaşayacağı olayları konu alacak.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN

    Yapım yılı: 2017

    Tür: Macera, Komedi, Fantastik

    Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan ve Jack Black'in yer aldığı Jumanji, her biri belli başlı özelliklere sahip olan avatarlara dönüşen dört arkadaşın macerasını anlatıyor.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW

    Yapım yılı: 2019

    Tür: Aksiyon

    Jason Statham ve Dwayne Johnson'ın rollerine geri döndüğü Hobbs & Shaw, Diplomatik Güvenlik Ajanı Luke Hobbs ve Deckard Shaw'ın filmin antagonisti Brixton'a karşı ittifak kuruşu ve mücadele edişini konu edinirken Brixton rolünde seyirci karşısına usta aktör Idris Elba çıkıyor.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    MERKEZİ İSTİHBARAT

    Yapım yılı: 2016

    Tür: Aksiyon, Komedi, Gizem, Suç

    Başrollerinde Dwayne Johnson ve Kevin Hart'ın başrolde yer aldığı Merkezi İstihbarat'ın yönetmen ve yazarı ise Rawson Marshall Thurber.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    HIZLI VE ÖFKELİ 6

    Yapım yılı: 2013

    Tür: Aksiyon, Gerilim, Suç

    Hızlı ve Öfkeli: Rio Soygunu’nun dünya çapındaki gişe başarısının üstüne inşa edilen, aksiyonu, akrobasiyi ve hikayeyi daha da yükseklere çıkaran ‘Hızlı ve Öfkeli 6’ filmiyle yönetmen Justin Lin dördüncü kez kamera arkasına geçiyor. Kendisine, yapımcı Clayton Towsend’in seriye yeniden katılmasını memnuniyetle karşılayan tecrübeli yapımcılar Neal H. Moritz ve Van Diesel da destek veriyor. Dom (Vin Diesel) ve Brian’nın (Paul Walker) Rio'da yaptıkları hırsızlıkla devirdikleri Kingpin Krallığından sonra kendilerine 100 milyon dolar kalmıştır. Bu soygundan sonra kahramanlarımız dünyaya dağılmıştır. Ancak eve dönemiyor olmaları ve sonsuza dek kaçak yaşamaları, hayatlarını yarım bırakmaktadır.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    YEDEK POLİSLER

    Yapım yılı: 2010

    Tür: Komedi, Aksiyon, Suç

    New York'ta çalışan polis dedektifleri Allen Gamble (Will Ferrell) ve Terry Hoitz (Mark Wahlberg) kağıt işlerinden ve boş geçen günlerden sıkılmışlardır. Kıskanılan polis memurları Highsmith'e (Samuel L. Jackson) ve Danson'a (Dwayne Johnson) katlanamayan kahramanlarımız yaptıkları işe biraz heyecan katmak için bir plan yaparlar. Fakat işler umdukları gibi gitmez.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI 

    Yapım yılı: 2014

    Tür: Aksiyon, Macera

    Radical Studio’nun çok sevilen ve daha önce çizgi film ve televizyon dizisi olarak uyarlanan “Hercules: The Thracian Wars” grafik romanı temel aksiyonu filminin yönetmenliğini Brett Ratner üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Ian McShane, Dwayne Johnson, Rufus Sewell Joseph Fiennes, Rebecca Ferguson, Aksel Hennie ve John Hurt gibi birbirinden ünlü isimleri barındıran filmin senaryosunda ise Ryan Condal ve Evan Spiliotopoulos’un imzası olacak. Yapımcılığını Paramount Pictures ve Metro-Goldwyn-Mayer Stüdyoları'nın beraber üstlendiği filmde doğa üstü güçlerin hakimiyetinden ziyade, daha mantıklı bir dünyada geçmesi planlanıyor.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    HIZLI VE ÖFKELİ 8

    Yapım yılı: 2017

    Tür: Aksiyon, Gerilim, Suç

    Kadrosuna Helen Mirren ve Charlize Theron'u ekleyen Hızlı ve Öfkeli 8, ekibin en zorlu görevine odaklanıyor.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    GÖKDELEN

    Yapım yılı: 2018

    Tür: Aksiyon, Gerilim

    Rawson Marshall Thurber'ın yazıp yönettiği Skyscraper'da Dwayne Johnson, gökdelenlerin güvenliği için çalışan Will Ford'a hayat veriyor.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    AKREP KRAL

    Yapım yılı: 2002

    Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

    Mumya'nın Dönüşü'ndeki Mathayus adlı karakterin hikâyesi işlenmektedir. Kahini öldürmekle görevli olan Mathayus, Memnon'un kampına girdiği sırada bir tuzakla karşı karşıya gelir ve burada arkadaşlarını kaybeder. Onların intikamını almak için Memnon'u öldürmesi gerekiyordur. Memnon da Mathayus kadar iyi bir dövüşçü ve de kraldır. Üzerine gelen bütün okları elleri ile tutan Mennan son sahnede Mathayus'un yayından gelen oka engel olamayıp orada can verir. Memnon krallığına son veren Mathayus ile kahin evlenir ve huzur içinde yaşlanmayı beklerler.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    G.I. JOE: MİSİLLEME

    Yapım yılı: 2013

    Tür: Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon, Gerilim

    G.I. Joe Efsanesi son filminde yine zorlu görevlerle geri dönüyor. Ekip bu sefer dünyayı hakimiyeti altına almayı hedefleyen Zartan ve onun adın çalışanlar ve Zartan'ın etkisi altına giren dünya liderleriyle zorlu bir mücadeleye giriyor.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    ZOR KAZANÇ

    Yapım yılı: 2013

    Tür: Suç, Aksiyon, Komedi

    Florida’da yaşayan Daniel Lugo ve Paul Doyle zamanlarının çoğunu vücut geliştirme salonlarında geçirirler. Başka işleri olmayan bu ikili bir gün bir haraç ağının içine düşerler. Buda yetmez üstüne zengin bir iş adamının kaçırılmasına şahit olurlar. Michael Bay tarafından yönetilen komedi aksiyon türündeki filmde Mark Whalberg ve Dwayne Johnson filmin baş rollerini oynuyor.
  • Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?

    HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU

    Yapım yılı: 2011

    Tür: Aksiyon, Gerilim, Suç

    Vin Diesel ve Paul Walker, hız üstüne kurulu, patlamaya hazır serinin tekrar bir araya gelen yıldızlar kadrosunda başı çekiyor. Bu macerada eski polis Brian O’Conner (Paul Walker), kanunların karşı tarafındaki eski suçlu Dom Toretto (Vin Diesel) ile ortaklık yapıyor. Filmde Dwayne Johnson, en son büyük yarış için geri dönen sevilen isimler; Jordana Brewster, Chris “Ludacris” Bridges, Tyrese Gibson, Sung Kang, Gal Gadot, Matt Schulze, Tego Calderon ve Don Omar’a katılıyor.

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