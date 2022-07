JUMANJİ: YENİ SEVİYE

Yapım yılı: 2019

Tür: Macera, Komedi, Fantastik

2017 yapımlı Jumanji: Welcome to the Jungle'ın devam filmi olan Jumanji: The Next Level, ilk filmde Jumanji maceralarından sağ çıkmayı başaran grubun, oyuna tekrardan girmek durumunda kalan Spencer'ı kurtarmak için Jumanji'ye yeniden girmelerini konu ediniyor.