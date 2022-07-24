DWAYNE JOHNSON KİMDİR?

Dwayne Johnson 2 Mayıs 1972 yılında Hayward, Kaliforniya'da dünyaya gelmiştir. "The Rock" lakaplı aksiyon filmlerinin aranan ismi Johnson 1996 yılında güreşe başlamıştır. Oyuncu olmasının yanı sıra eski profesyonel güreşçi ve eski Amerikan futbolu oyuncusudur.

Dwayne Johnson 1997 yılında Danny Garcia ile evlenmiştir. 1995 yılında Miami Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun olan isim, üniversiteden mezun olduktan sonra da Amerikan Futbolu kariyerine önem vererek, Kanada‘da ve çeşitli kulüplerde oynamıştır. Sakatlığı sonucu Amerikan Futbolunu bırakmıştır.

Sonra ailesinde birçok kişinin ilgili olduğu aile sporu olan güreşe başlamıştır. Aile üyelerindekilerin hepsi onu eğitmek için ellerinden geleni yaptılar ama Rock’ı gerçekten eğiten kişi babası olmuştur.

1.96 metre boyunda olan Dwayne Johnson, güreş kariyerine USWA (United States Wrestling Association) federasyonunda başladıktan sonra geri kalanını hep WWE'de geçirmiştir. The Rock kesinlikle WWE’nin yarattığı en ünlü isimlerden biri ve belki de Hulk Hogan (Terry Gene Bollea) ile birlikte güreş taraftarı olmayanlar tarafından tanınan tek isimdir.