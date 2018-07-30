Aşkları ilk olarak geçtiğimiz Ağustos ayında belgelenen Tuba Büyüküstün-Umut Evirgen ikilisi şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor. Yakın zamanda aralarının açık olduğu ve ayrı ayrı tatil yaptıkları iddialarıyla gündeme gelen ikilinin plajda birbirinden romantik fotoğrafları gazete sayfalarını süsledi.
Umut Evirgen, yanında yatan sevgilisine arkadan sarılarak etraftakilere aldırış etmeden öpücüklere boğdu. Tuba Büyüküstün'ün mutluluğu gözlerinden okunurken, basına yansıyan bu kareler sonrası ünlü oyuncusun ailesinin kızlarına sitem ettiği öğrenildi.
2016 yılında Cunda Adası'nda gerçekleştirilen düğünle hayatlarını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti geçtiğimiz yıl Ağustos ayında basına dikkat çekici fotoğraf kareleri vermişti. Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ı öpmelere doyamamıştı.
Paparazzilerin kendilerini görüntülemesinden kurtulamayan ikiliden İmirzalıoğlu, bir ara eşinin poposuna şaplak indirerek bir hayli dikkat çekti.
Dünyanın en ünlü mankenlerinden biri olarak kabul edilen Adriana Lima, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda gönlünü Türk yazar Metin Hara'ya kaptırarak tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı. İlişkilerine 'proje' diyenlere inat aşklarını doludizgin yaşayan ikiliden Hara, sevgilisine gözü gibi bakıyor.
Geçtiğimiz yaz tatil yaptıkları Bodrum'da sevgilisi Adriana Lima'nın beline öpücük konduran Metin Hara, bir anda tüm dünyanın konuştuğu isimlerden biri oldu.
Üç yıldır Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç bu yıl da paparazzilerden kaçamadı.
Yunan Adaları ve Çeşme tatilinden sonra sevgilisi Birkan Sokullu ile birlikte Bodrum'a geçen Tüzünataç, denizin ortasında sevgilisine sık sık sarılıp, dudağına öpücük kondurmayı ihmal etmedi.
2014 yılının Nisan ayında hayatını Selen Görgüzel Alkan ile birleştiren Hamdi Alkan, çıktıkları ilk balayı tatilinde aşka gelmişti. Alkan, dikkat çeken deniz gözlükleriyle eşini doyasıya öpmüştü.
Sarp Levendoğlu'ndan boşandıktan sonra gönlünü Can Tunalı'ya kaptıran Birce Akalay, geçtiğimiz yıl Bodrum'da etraftakilere aldırış etmeden öpüşmüştü. İkilinin ilişkileri tam gaz devam ediyor.
İki yıldır birlikte olan Öykü Karayel ile Can Bonomo 11 Temmuz'da Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen nikahla dünya evine girdi. Vakit kaybetmeden balayına çıkan taze çift, tercihlerini Çeşme'den yana kullanırken objektiflere 'aşk kokan' pozlar verdi.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, henüz evlenmedikleri dönemde basına görüntü vermemek için köşe bucak kaçıyordu. 2014 yılında Bodrum Yalıkavak'ta denize açılan ikili aldıkları tüm önlemlere rağmen görüntülenmekten kaçamamıştı. İkilinin denizin ortasında öpüştükleri fotoğraf kareleri gündemi uzun süre meşgul etmişti.
Ünlü popçu Tan Taşçı, yeni sevgilisi Kayra Kayan ile Bodrum'da görüntülendi.
Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir pozisyonda dakikalarca yoga yapan çiçeği burnunda aşıkların fotoğrafları hâlâ gündemdeki sıcaklığını koruyor.
Serdar Ortaç, İrlandalı eşi Chloue Loughnan ile henüz sevgili oldukları 2013 yılında İzmir'deki Aya Yorgi Koyu'nda denize girerken görüntülenmişti.
Denizde sevgilisin sırtına çıkmaya çalışan Serdar Ortaç, ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden olmuştu.
Yaklaşık bir yıl boyunca Altuğ Leblebici ile fırtınalı bir aşk yaşayan Hande Subaşı'nın eski sevgilisiyle geçtiğimiz yıl ki Çeşme tatilinde verdikleri fotoğraf kareleri hâlâ akıllarda.
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