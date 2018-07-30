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Aşkları ilk olarak geçtiğimiz Ağustos ayında belgelenen Tuba Büyüküstün-Umut Evirgen ikilisi şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor. Yakın zamanda aralarının açık olduğu ve ayrı ayrı tatil yaptıkları iddialarıyla gündeme gelen ikilinin plajda birbirinden romantik fotoğrafları gazete sayfalarını süsledi.