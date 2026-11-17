Bu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın! Leonid meteor yağmuru 2026 ne zaman, saat kaçta? Leonid meteor yağmuru nereden izlenir?
Leonid meteor yağmuru için gökyüzü meraklılarının bekleyişi başladı. Her yıl kasım ayında gerçekleşen bu gök olayı, Dünya'nın 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle meydana geliyor. Atmosfere giren parçacıklar, gece gökyüzünde kısa süreli ışık izleri oluşturuyor. 2026 yılında meteor yağmurunun zirve gecesinde uygun koşullarda saatte yaklaşık 15 meteor gözlemlenmesi bekleniyor. Gökyüzü tutkunları "Leonid meteor yağmuru ne zaman, hangi gece? Leonid meteor yağmuru saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Lenoid yağmuruna ilişkin detaylar…
Leonid meteor yağmuru 2026, kasım ayının en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak gökyüzü meraklılarının gündeminde yer alıyor. Her yıl kasım ayında gerçekleşen ve Aslan (Leo) takımyıldızı doğrultusundan geliyormuş gibi görünen Leonidler, 17 Kasım'ı 18 Kasım'a bağlayan gece zirveye ulaşacak. Uygun hava ve gözlem koşullarında saatte yaklaşık 15 meteorun görülebileceği gök olayı, Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek. Peki, Leonid meteor yağmuru saat kaçta başlayacak, nereden izlenecek, bu gece gökyüzünde meteor yağmuru görülecek mi? İşte Leonid meteor yağmuru 2026 tarihi ve gözlem saatleri hakkında merak edilenler...
LEONİD METEOR YAĞMURU 2026 NE ZAMAN?
Leonid meteor yağmurunun 2026 yılında 17 Kasım'ı 18 Kasım'a bağlayan gece zirveye ulaşması bekleniyor. Ancak gök olayı yalnızca zirve gecesiyle sınırlı değil. Meteor yağmuru, 3 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında etkinliğini sürdürecek.
LEONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA İZLENECEK?
Leonid meteor yağmurunu gözlemlemek için en uygun zaman, gökyüzünün karanlık olduğu gece saatleri olacak. 2026 yılındaki zirve sırasında uygun gözlem koşullarında saatte yaklaşık 15 meteor görülmesi bekleniyor. Gözlem için belirli bir yöne veya teleskoba ihtiyaç duyulmuyor, meteor yağmuru çıplak gözle izlenebiliyor.
LEONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Leonid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Hava koşullarının uygun olması ve gökyüzünde bulut bulunmaması halinde meteorların oluşturduğu ışık izlerini gözlemlemek mümkün olacak.
Şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık alanlar gözlem için daha elverişli olacak. Ayrıca gözlerin karanlığa alışması için bir süre beklemek, meteorları fark etmeyi kolaylaştırabilecek.
LEONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
Leonid meteor yağmuru, her yıl kasım ayında gözlemlenen ve Aslan (Leo) takımyıldızı doğrultusundan geliyormuş gibi görünen meteorların oluşturduğu gök olayıdır. Adını da bu takımyıldızından alır.
Dünya'nın 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı parçacıkların içinden geçmesiyle meydana gelen Leonidler sırasında küçük parçacıklar atmosfere girerek yanar ve gökyüzünde parlak çizgiler oluşturur.
Leonid meteor yağmuru, geçmiş yıllarda saatte binlerce meteorun görülebildiği güçlü meteor fırtınalarıyla da tanınıyor. Ancak bu yoğunluk her yıl yaşanmıyor.
LEONİD METEOR YAĞMURU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Astrolojik yorumlara göre Leonid meteor yağmuru, değişim, yenilenme ve yeni başlangıçlar temalarıyla ilişkilendiriliyor. Bu dönemde bazı burçlar ilişkilerinde yeni kararlar alırken bazıları kariyer, para ve kişisel hedeflerine odaklanabilir.
Koç: Yeni kararlar almak ve cesur adımlar atmak isteyebilir.
Boğa: Maddi konularını gözden geçirebilir, güven arayışı öne çıkabilir.
İkizler: İletişim, yeni tanışmalar ve sosyal ilişkiler gündeme gelebilir.
Yengeç: Duygusal konulara ve aile ilişkilerine yoğunlaşabilir.
Aslan: Kendini gösterme, özgüven ve yeni başlangıçlar ön plana çıkabilir.
Başak: Hayatını düzene sokmak ve yarım kalan işlerini tamamlamak isteyebilir.
Terazi: Aşk hayatı ve ikili ilişkilerinde yeni gelişmelere odaklanabilir.
Akrep: İçsel dönüşüm, geçmişle yüzleşme ve değişim temaları öne çıkabilir.
Yay: Seyahat, eğitim ve yeni deneyimler gündeminde olabilir.
Oğlak: Kariyer hedefleri ve sorumluluklarıyla ilgili kararlar alabilir.
Kova: Yeni fikirler, sosyal çevre ve gelecek planları önem kazanabilir.
Balık: Sezgileri, duygusal dünyası ve kişisel hedefleri ön plana çıkabilir.