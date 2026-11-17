Leonid meteor yağmuru 2026, kasım ayının en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak gökyüzü meraklılarının gündeminde yer alıyor. Her yıl kasım ayında gerçekleşen ve Aslan (Leo) takımyıldızı doğrultusundan geliyormuş gibi görünen Leonidler, 17 Kasım'ı 18 Kasım'a bağlayan gece zirveye ulaşacak. Uygun hava ve gözlem koşullarında saatte yaklaşık 15 meteorun görülebileceği gök olayı, Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek. Peki, Leonid meteor yağmuru saat kaçta başlayacak, nereden izlenecek, bu gece gökyüzünde meteor yağmuru görülecek mi? İşte Leonid meteor yağmuru 2026 tarihi ve gözlem saatleri hakkında merak edilenler...