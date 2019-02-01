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Organize İşler: Sazan Sarmalı
Yılmaz Organize İşler: Sazan Sarmalı Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı 2005 yapımı Organize İşler'in devam filmi Organize İşler: Sazan Sarmalı izleyici ile buluşacak.
Devam filminde, Asım Noyan ve ekibinin kurdukları sahtekarlık düzenini sürdürmeleri anlatılıyor.
Filmin başrollerinde Yılmaz Erdoğan'la birlikte Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen ve Ata Demirer yer alıyor.
Ölümcül Labirent
Adam Robitel'in yönetmenliğini yaptığı Ölümcül Labirent'in başrollerinde, Deborah Ann Woll, Taylor Russell, Tyler Labine, Logan Miller ve Adam Robitel oynuyor.
Senaryosu Maria Melnik ve Bragi F. Schut'a ait olan film, kendilerini bir hayatta kalma mücadelesi içerisinde bulan 6 yabancının kurtuluş çabasını odağına alıyor.
İskoçya Kraliçesi Mary
John Guy'ın İskoçya Kraliçesi adlı kitabından uyarlanan İskoçya Kraliçesi Mary, 16 yaşında Fransa kraliçesi olan Mary Stuart'ın kocasının ölümünün ardından İskoçya'ya dönerek İngiltere kraliçesi kuzeni Elizabeth'i devirme girişimini ve ihanetlerle örülü taht mücadelesini konu ediniyor.
Margot Robbie, Saoirse Ronan, Guy Pearce, David Tennant, Jack Lowden, Joe Alwyn ve Gemma Chan'ın rol aldığı dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Josie Rourke oturuyor.
Dogman
İtalyan yönetmen Matteo Garrone'nin yönetmenliğini yaptığı Dogman, iyiyle kötü arasında sıkışmış, onurunu kazanmak isterken masumiyetini kaybeden bir köpek kuaförünün hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Usta yönetmenin senaryosunu Ugo Chiti ve Massimo Gaudioso ile birlikte kaleme aldığı filmde Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria, Adamo Dionisi ve Aniello Arena rol aldı.
Cool Çocuklar Kampta
Lisa Arnold yönetmenliğindeki Cool Çocuklar Kampta adlı film, utangaç bir gencin, gittiği yaz kampında kabuğundan çıkarak yeni maceralara atılışını anlatıyor.
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