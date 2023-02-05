Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi

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AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,74 kayıpla 4.997,63 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.479,69, en yüksek 5.232,63 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,53 azalışla 4.611,43 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,48 kayıpla 8.115,48 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,36 düşüşle 4.258,39 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,00 azalışla 5.555,04 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 7,92 ile Albaraka Türk Katılım Bankası oldu. Albaraka Türk Katılım Bankasını yüzde 4,63 ile Selçuk Ecza Deposu, yüzde 4,51 ile Sasa Polyester izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 39,22 ile GÜBRETAŞ, yüzde 23,59 ile Tekfen Holding, yüzde 22,48 ile Ülker Bisküvi Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 245 milyar 456 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 196 milyar 925 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 196 milyar 24 milyon lirayla Koç Holding oldu.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,06 azalışla 1.141 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,14 kayıpla 7 bin 638 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,06 değer kazanarak 18,8250 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,23 düşüşle 20,3970 lira oldu.

Geçen hafta 23,3340 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,76 azalışla 22,9240 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,14 değer kazanarak 20,4590 liradan alıcı buldu.