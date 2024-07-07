Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Pazartesi sabah Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağmur, öğlen saatleri Doğu Anadolu’ya yayılıyor. Bu alanda kuvvetli sağanak ve yer yer dolu yağışları görülebilir. Ağrı-Oltu-Erzurum arasında yıldırım düşmesi riskine karşı da tedbirli olmakta yarar var. Yarın Samsun çevresindeki yağmur zayıflarken Ordu-Trabzon arasında yine kuvvetli yağacak.

Bu durum mevsim normallerinin 5-6°C üstünde sıcak hava, Ege’de orman yangını riskini hep en üst seviyede tutuyor. Pazartesi ve Salı özellikle Güney Ege’de kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle, yangınlara karşı çok dikkatli olunmalı. Çarşambadan itibaren bölgede rüzgar zayıflıyor, hissedilen sıcaklıklar artıyor.

Ege Bölgesi son yılların en sıcak yaz mevsimi içinde, İzmir bu hafta başından itibaren 37-40°C’lere yükselecek. İzmir’in özellikel iç kesimlerinde salı günü kuvvetli sağanaklar oluşabilir. Ege’de bu sıcak hava hafta boyu pek değişmeyecek, Bodrum-Fethiye haftayı 35-36°C gündüz, 27-28°C gece sıcaklıklarında geçiriyor.

DOĞU ANADOLU'DA YAĞMURLU VE SERİN BİR HAVA

Bu hafta yağmurlu ve serin Doğu Anadolu göze çarpıyor. Erzurum, Kars, Iğdır, Van çevresinde hava 24-25°C.

Haftanın en uzun süreli yağmurlarını Doğu Karadeniz alırken 9 Temmuz Salı gününden itibaren İç Anadolu’da yağmur daha geniş alanlarda toprakla buluşacak.

Salı günü Sivas, Elazığ, Malatya çevreleri ile Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bolu gibi merkezlerde yağmur bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinde, yaylalarda lokal yaz yağmurları görülebilir. Bu hafta Karadeniz’de genel olarak her güne biraz yağmur düşüyor.

Ankara’da yağmur beklenen saatler hava serinliyor fakat gökyüzü açılınca sıcaklık hızla 30-32°C’lere tırmanıyor. Başketin salı, çarşamba ve perşembe günleri birer saat de olsa yağmur görme ihtimali var.

İSTANBUL'DA BU HAFTA SICAK GEÇECEK

İstanbul’da ise bu hafta sonuna kadar önemli bir yağış ihtimali yok, günler çoğunlukla kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarlar eşliğinde az bulutlu gökyüzüyle geçiyor.

İstanbul’da ve Marmara’da serinlik getiren rüzgarlar, Karadeniz ısındıkça artık çok da serinlik getiremeyecek.

Rüzgar aynı yönden estikçe, şehirlerin üstündeki havaya eklenen su buharını hisseder hale geliyoruz. Deniz daha sıcak, rüzgarların deniz üstünden Marmara’ya getirdiği hava buna uygun olarak “nemli”, yani bağıl nem artıyor. İstanbul’da bu hafta sıcak geçecek, gündüz 33°C, gece 27°C sıcaklıklar kaydedebiliriz.

ORTA ŞİDDETTE BUNALTICI SICAK GELİYOR

Muhtemelen bu yaz yaşayacağımız bunaltıcı sıcaklar arasında orta şiddette olan bir tanesi geliyor, hafta içi yağmur alan yerler geçici bir serinliğe kavuşacak fakat bulutların olmadığı, gölge bulamadığımız yerlerde hava kavurucu sıcak aynı zamanda riskli de olacak. Sıcak çarpması riskine karşı özellikle günün saat 11:00 - 17:00 arasında güneşten korunmakta ve fazla efor gerektiren işler yapmamakta yarar var.

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