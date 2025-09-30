Bu hafta marketlerde neler var? İşte 1-7 Ekim A101, ŞOK, BİM güncel aktüelleri
1-7 Ekim 2025 tarihleri arasında BİM, ŞOK ve A101 marketlerinde yeni aktüel ürünler müşterilerle buluşuyor. Bu hafta da teknolojiden mutfak eşyalarına, ev tekstilinden oyuncak ve hobi ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler raflarda yerini alıyor. İşte, 1-7 Ekim 2025 haftasında BİM, ŞOK ve A101 aktüel kataloglarında öne çıkan ürünler...
A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli
A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli
A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli
A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli
A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli
A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli
A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli
A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli
A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli
A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli
A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli
A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli
BİM 3 Ekim 2025 Cuma aktüeli
BİM 3 Ekim 2025 Cuma aktüeli
BİM 3 Ekim 2025 Cuma aktüeli
BİM 3 Ekim 2025 Cuma aktüeli
BİM 3 Ekim 2025 Cuma aktüeli
ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli
ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli
ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli
ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli
ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli
ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli
ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli