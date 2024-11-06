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        Haberler Bilgi Alışveriş Bu hafta marketlerde neler var? BİM, ŞOK, A101 6-12 Kasım 2024 güncel aktüel katalogları

        Bu hafta marketlerde neler var? BİM, ŞOK, A101 6-12 Kasım 2024 güncel aktüel katalogları

        Üç zincir market BİM, ŞOK, A101, güncel aktüellerini yayınladı. Gıda, mobilya, beyaz eşya, teknolojik aletler, ev tekstili, oyuncak, mutfak gereçleri gibi yüzlerce ürünün yer aldığı katalogların hepsini haberimizde derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 12:24 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:24
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        BİM, ŞOK ve A101 her hafta yüzlerce farklı ürüne yer verdiği aktüel kataloglarını yayınlıyor. Üç zincir marketin yayınlanan aktüellerinde bu hafta beyaz eşyadan, küçük ev aletlerine, mobilyadan, teknolojik ürünlere kadar birçok eşya yer alıyor. İşte, BİM, ŞOK ve A101 6-12 Kasım arasında geçerli olacak güncel aktüelleri...

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        ŞOK 6-12 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        ŞOK, 6 Kasım ile 12 Kasım arasında geçerli olacak aktüel kataloğun yayınladı. Yüzlerce ürüne yer verilen aktüelde bu hafta başı otomobil aksesuarları çekiyor. Bunun dışında aktüelde; bavul seti, fanlı ısıtıcı, buzdolabı çeşitleri, dikey süpürge ve mobilya geliyor.

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        ŞOK 6-12 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

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        ŞOK 6-12 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        5

        ŞOK 6-12 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

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        ŞOK 6-12 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

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        ŞOK 6-12 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

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        ŞOK 6-12 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

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        BİM 6-8 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        BİM, 6-8 Kasım 2024 aktüel kataloğunu yayınladı. Farklı kategoriden yüzlerce ürüne yer verilen aktüelde bu hafta; halı yıkama makinesi, beyaz eşya, masaj cihazı, şaç şekillendirici, tava-tencere gibi birçok ürüne yer verildi.

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        BİM 6-8 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

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        BİM 6-8 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        12

        BİM 6-8 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        13

        BİM 6-8 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        14

        BİM 6-8 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        15

        BİM 6-8 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        16

        BİM 6-8 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        17

        BİM 6-8 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

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        A101 7 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında çekme karavan yer aldı. 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak indirimler arasında benzinli motosiklet, buzdolabı, çay makinesi, gözleme sacı ve dikey şarjlı süpürge bulunuyor.

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        A101 7 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

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        A101 7 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

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        A101 7 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        22

        A101 7 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        23

        A101 7 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

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        A101 7 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

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        A101 7 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

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        A101 7 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

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