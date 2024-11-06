Bu hafta marketlerde neler var? BİM, ŞOK, A101 6-12 Kasım 2024 güncel aktüel katalogları

BİM, ŞOK ve A101 her hafta yüzlerce farklı ürüne yer verdiği aktüel kataloglarını yayınlıyor. Üç zincir marketin yayınlanan aktüellerinde bu hafta beyaz eşyadan, küçük ev aletlerine, mobilyadan, teknolojik ürünlere kadar birçok eşya yer alıyor. İşte, BİM, ŞOK ve A101 6-12 Kasım arasında geçerli olacak güncel aktüelleri...