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        Bu hafta yurtta hava durumu nasıl olacak?

        Hava sıcaklıkları bu hafta da yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 19:19 Güncelleme:
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        Mevsim normallerinin üzerinde!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Çelik, hafta boyunca özellikle konvektif yağışların görüleceği İç Ege, Akdenizin iç kesimleri ve Doğu Anadolunun kuzeydoğusunda aralıklarla gök gürültülü sağanak yaşanacağını belirtti.

        Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde etkili olacağını dile getiren Çelik, çarşamba günü ile hafta sonunda İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

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        Marmara Bölgesi genelinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve kıyı kesimlerin büyük bölümünde bir hafta boyunca yağış beklenmediğini aktaran Çelik, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini kaydetti.

        Ankarada yalnızca çarşamba günü gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade eden Çelik, başkentte en yüksek sıcaklıkların 28-29 derece civarında olacağını belirtti.

        İstanbulda hafta boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, hava sıcaklıklarının 27-29 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

        İzmirde de genel olarak yağış beklenmediğini ancak kentin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanakların görülebileceğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 32-33 derece civarında olacağını kaydetti.

        ORMAN YANGINLARI İÇİN UYARI

        Çelik, hafta içinde görülecek yağışların İç Ege, Göller Yöresi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olabileceğine işaret ederek, vatandaşların güncel uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesini takip etmeleri gerektiğini söyledi.

        Yağışlarla kısa süreli ve yerel dolu hadiselerinin de görülebileceğini belirten Çelik, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

        Çelik, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla özellikle orman yangını riskinin arttığına dikkati çekerek, "Özellikle Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında orman yangını riskine karşı dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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