THEO JAMES

İNGİLİZ OYUNCU İSTANBUL'DA

Haftanın olay paylaşımı...

Neredeyse hemen hemen tüm hayatımızı gözler önüne serdiğimiz sosyal medyadaki paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda insana ulaşıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da mümkün...

Özellikle söz konusu ünlü bir isimse yaptığı paylaşımın içeriğine dikkat etmesi bir hayli önemli.

Bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, kendilerine yapılan bazı eleştrilere yönelik sitemlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Bu hafta; Müge Boz, Theo James ve Venedik Film Festivaline katılan Türk ünlüler oldu.

'Uyumsuz serisi', 'Karanlıklar Ülkesi: Uyanı', 'Mr. Malcolm's List', 'Aşkın Algoritması' ve 'The White Lotus' gibi birçok yapımda yer alan İngiliz oyuncu Theo James, Türkiye'yi ziyaret etti.

39 yaşındaki oyuncu Theo James'in, İstanbul'da Galata Kulesi çevresinde gezdiği görüldü.