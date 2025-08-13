Bu hava şartlarında yaşanır mı demeyin, bu hayvanlar yaşıyor! Ekstrem doğa şartlarında hayatta kalan 8 hayvan!

Kimi zaman -60 derecenin soğuğunda, kimi zaman +50 derecenin kavurucu sıcağında… Dünya üzerinde öyle canlılar var ki, en sert iklimlerde bile yaşam mücadelesinden galip çıkıyor. Kutup ayısından tardigrada, çöl tilkisinden dağ keçisine kadar bu canlılar, doğanın en sert sınavlarını başarıyla veriyor!