Bu ilçede "Cumhuriyet" geleneklerle kutlanıyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları, geleneksel Sinsin ateşi etrafında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet coşkusu ve birlik sembolü olarak yanan Sinsin ateşi, vatandaşları bir araya getirdi.

Her yıl düzenli olarak Güdül'e geldiğini belirten Ceren Doğan, "Yıllardır süren bir gelenek. Ben de burada doğup büyüdüğüm için çocukluğumdan beri hep geliyorum. Bugün de işten izin alıp geldim. Özellikle Sinsin için. Kaçırmak istemiyordum. Normalde Ankara'da yaşıyorum merkezde. İşten izin alıp özellikle geldim" dedi.

Yüz yıldır süre gelen bu geleneğin devam etmesini temenni eden Cahit Gökmen de "Geleneksel olarak atalarımızın devam ettirdiği bir gelenek bu. Biz devam ettiriyoruz. Bizden sonraki geleneksel olarak çocuklarımız, torunlarımız, onlar da devam ettirecek. İnşallah yüzyıllar boyu devam eder bu gelenek" diye konuştu. Sinsin ateşi hakkında bilgi veren Serkan Baykal ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' dediği günden bu yana her sene iki gün boyunca Cumhuriyet ateşi yanmaktadır. Buranın yerli halkı birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu kutluyor. Avcılar Derneği önce gösterilerini yapıyor. Daha sonrasında da sinsi ateşi yakılarak oyunlar oynanıyor. Bu oyunlarda Cumhuriyetin ilanını temsilen mutluluk açısından oynanan bir eğlence türüdür" diye konuştu.