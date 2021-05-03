Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Bahçecik Mahallesi'nde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine fırına baskın düzenledi.
HAMURLARIN ARASINDA KUMAR
Emniyet güçleri fırına düzenlediği baskında, insan sağlığının hiçe sayıldığı fırının hamur yoğrulan bölümüne bir masa atıldığı ve kumar oynandığını gördü.
6 KİŞİYE 17 BİN TL PARA CEZASI
Polis fırında kumar oynayan 6 kişiye, kısıtlama kurallarına uymadıkları için 18 bin 900 TL para cezası uyguladı.
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