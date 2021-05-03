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HaberlerGündem3. SayfaFIRINDA KUMAR! Son dakika: Fırını kumarhaneye çevirmişler! - VİDEO HABER
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Fırına baskın! Bu kadarına "Pes!"

Trabzon’un Bahçecik Mahallesi'nde bir fırında kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis, fırına baskın düzenledi. Baskında 6 kişi gözaltına alındı. Ekmek fırınında hamurlar arasında kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye pandemi kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 18 bin 900 TL para cezası kesildi

FIRINDA KUMAR! Son dakika: Fırını kumarhaneye çevirmişler! - VİDEO HABER
Fırına baskın! Bu kadarına "Pes!"
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HABERTURK.COM

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Bahçecik Mahallesi'nde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine fırına baskın düzenledi.

HAMURLARIN ARASINDA KUMAR

Emniyet güçleri fırına düzenlediği baskında, insan sağlığının hiçe sayıldığı fırının hamur yoğrulan bölümüne bir masa atıldığı ve kumar oynandığını gördü.

6 KİŞİYE 17 BİN TL PARA CEZASI

Polis fırında kumar oynayan 6 kişiye, kısıtlama kurallarına uymadıkları için 18 bin 900 TL para cezası uyguladı.

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