Bu kareyle herkesin 'felaketi' olmuştu! İşte son hali
01.11.2018 - 10:38 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Bir yangın sırasında kameraya bakarak gülümseyen kızın fotoğrafını görmeyen yoktur. Sosyal medya kullanıcıları arasında fenomen olan bu yüz şimdilerde ne yapıyor, nasıl görünüyor dersiniz? İşte 'Felaket kız' olarak adlandırılan kızın son hali...
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Sosyal medyada en çok paylaşılan kareler arasında yer alan bu kızı tanımayan yoktur. Bir yangın sırasında kameraya bakarak gülümseyen hatta bakışları yüzünden 'Felaket kız' olarak adlandırılan minik çocuk şimdilerde ne yapıyor dersiniz?
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'Felaket Kız' olarak tanınan ABD'li Zoe Roth şimdilerde 18 yaşına bastı. Roth, şeytani gülüşünü yapalı 14 seneden fazla zaman geçti ancak genç kız verdiği poz ve lakabıyla halen çok konuşuluyor.
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Genç kadının bu pozunun ardında ilginç bir hikaye yatıyor.
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2004 Ocak ayında, Roth'un yaşadığı bölgenin yerel itfaiyesi canlı bir tatbikat gerçekleştiriyordu. Her meraklı mahalleli gibi Roth'un ailesi de tatbikatı izlemek için dışarı çıktı.
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Roth'un babası satın aldığı yeni fotoğraf makinesiyle çocuklarının fotoğrafını çekmeye başladı ve o efsane kare ortaya çıktı.
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İşte Zoe Roth'un son hali...
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BU FOTOĞRAFLA 'CAPS'LERE KONU OLMUŞTU FENOMEN ÇOCUK BÜYÜDÜ
Sosyal medyadaki bu sarışın bebeğin fotoğrafını hatırlamayan yoktur. Ancak gerçekte bu çocuğun kim olduğunu biliyor musunuz?
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Fenomen bebeğin fotoğrafı çekildiğinde 11 aylıktı. Fotoğrafı, pek çok konuda "caps" olarak kullanılan Sammy Griner büyüdü, şimdi ise 13 yaşında!
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"Başardım" mesajı verir gibi görünen pozuyla ünlenen Griner, bu fotoğrafı sayesinde ailesine 100 bin dolar kazandırdı.
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Sammy Griner'ın annesi Laney Griner, "Bu fotoğraf, evimize giden plaj yolunda çekildi. Fotoğrafa baktıkça hala bu fotoğraftaki hareketi yapan çocuğun 11 aylık olduğuna inanamıyorum" dedi.
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SAÇLARIYLA FENOMEN OLMUŞTU, İŞTE SON HALİ!
İngiltere'de 9 haftalık olmasına rağmen olağanüstü gürlükteki saçlarıyla dikkat çeken ve kısa sürede fenomen olan Junior Cox-Noon isimli bebek büyüdü. Fenomen bebeğin son hali görenleri şaşırttı.
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İngiltere'de yalnızca iki aylık olan bebeğin o kadar çok saçı vardı ki bir gören bir daha bakıyordu! Hatta minik Cox-Noon'a uzun ve gür saçları yüzünden 'Ayıcık Bebek' deniyordu.
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Bebeği fenomen olunca açıklama yapan anne, "Onunla alışverişe gitmek bile en az 40 dakika sürüyor."
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"Onu kim görse selam vermek ve saçını okşamak istiyor."
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"Doğduğundan beri çok gür saçları var ve asla dökülmediği gibi, yerine yenileri de çıkıyor" diyordu.
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Annesi banyodan sonra minik Cox-Noon'un saçlarını kurutmak oldukça zaman harcadığını söylüyordu. Dik saçlarıyla sevimli olan bebek büyüdü. İşte son hali...
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